6 personnes tuées sur les routes de La Réunion au mois d'avril 2023

Plus de deux tiers des décès sur la route depuis le début de l'année 2023 sont survenus en avril. Le mois qui vient de s'écouler a en effet été particulièrement meurtrier, avec six personnes tuées sur la routes de La Réunion.

JCTS •

Six morts sur la route en avril 2023 : voilà le triste bilan de l'accidentalité du mois qui vient de s'écouler, effectué par la préfecture de La Réunion. C'est presque la moitié du nombre total de décès sur les routes - au nombre de 14 - depuis le début de l'année 2023.

Forte accidentalité le mois d'avril

Le mois d'avril 2023 a donc été particulièrement meurtrier sur nos routes : le week-end pascal notamment, a donné lieu à deux accidents mortels.

Le baromètre de l'accidentalité d'avril 2023 relève aussi 78 accidents corporels, 91 blessés, dont 19 ont nécessité une hospitalisation.

11 hommes et 3 femmes décédés

14 décès ont été constatés entre le 1er janvier au 30 avril 2023 : notons que ce chiffre est inférieur à celui constaté la même période en 2022 (16 personnes tuées). Parmi ces 14 victimes mortelles de la route, 11 hommes et 3 femmes. Dans la moitié des cas, il s'agissait d'usagers de voitures. 21% étaient des piétons, et 14% circulaient en moto.

7 accidents mortels dans le Sud-Ouest de l'île

Rappelons que les accidents mortels surviennent partout dans l'île. Mais le Sud-Ouest est particulièrement concerné, théâtre de la moitié des 14 décès survenus depuis le début de l'année. On enregistre deux décès dans le Nord, un dans le Nord-Ouest, et trois dans l'Est.

L'alcool et la vitesse en cause

Enfin, les principales causes des accidents mortels restent la consommation excessive d'alcool (38% des cas), la vitesse (38% des cas), et la consommation de stupéfiants (8% des cas), selon l'Observatoire départemental de Sécurité routière de La Réunion.

15 décès au total depuis le début de l'année

Notons en outre que si les chiffres du baromètre concernent les mois de janvier à avril 2023, le nombre de morts sur les routes à ce jour est de 15 personnes, puisqu'un nouvel accident mortel est survenu ce samedi 6 mai à Saint-Benoît.