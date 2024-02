60e Salon de l’Agriculture à Paris : le village Réunion attire le public

La 60e édition du Salon International de l’Agriculture a ouvert ses portes ce samedi 24 février à Paris. Jusqu’au 3 mars 2024, plus de 600 000 visiteurs devraient s’y presser. Le village Réunion attire le public, avec 37 producteurs et artisans locaux.

Annaëlle Dorressamy / Réunion La 1ère •

La soixantième édition du Salon international de l’agriculture (SIA) a été inaugurée par Emmanuel Macron, Président de la République, ce samedi. 37 exposants réunionnais se sont réunis au Village Réunion du Conseil départemental. Au total, sept îlots sont répartis sur 800 mètres carrés à l’étage du Hall 5.2.

Le village Réunion au cœur du Salon de l’Agriculture

“Tout était prêt pour recevoir les visiteurs, toujours très nombreux pour cette incontournable manifestation”, précise le Département dans un communiqué publié ce samedi.

Pour l’occasion, Serge Hoareau, vice-président du Conseil Départemental délégué aux Affaires agricoles, maire de la Petite-Île et président de l’association des maires de La Réunion (AMDR) était présent.

“Depuis cinq ans, nous avons mis les moyens pour offrir aux exposants un espace de qualité pour bien travailler et bien accueillir les visiteurs, précise Serge Hoareau. Cet espace est le point central du pavillon Outre-mer, et il impressionne toujours nos collègues des autres territoires”.

Salon de l’Agriculture : le village de La Réunion attire le public • ©Département de La Réunion

Le Département espère le même succès que l’an dernier

Pour cette ouverture ce samedi, Serge Hoareau espérait que les exposants réunionnais rencontreront, jusqu’au 3 mars, le même succès que l’an passé.

Les Hexagonaux viennent chercher de l’évasion et nous sommes là pour leur en offrir. Je n’ai aucun doute sur la qualité des produits présentés. Je souhaite à tous nos exposants un excellent 60e Salon international de l’agriculture ! Serge Hoareau, vice-président du Département, délégué aux Affaires

Serge Hoareau au Salon de l'Agriculture à Paris • ©Département de La Réunion

Le village Réunion attire les visiteurs curieux

Les exposants réunionnais attendaient impatiemment les visiteurs pour tester l’accueil de leurs produits.

Florence, une quinquagénaire parisienne, a profité d’être également exposante dans un autre pavillon pour venir au “Village Réunion” avant la foule. Et pour filer droit vers le stand de l’Arifel pour acheter des fruits de la passion, avant de rejoindre celui de la Bananeraie de Bourbon de Kati Payet. “J’ai acheté deux pots de mangue verte et gingembre l’an dernier et j’en ai rêvé toute l’année. J’ai même cherché sur Internet pour être sûre qu’ils revenaient cette année”, dit-elle en faisant le plein pour 2024.

“Cela fait plaisir d’entendre ça, commentait Kati Payet. C’est pour ça qu’on vient. Et comme on a failli ne pas y être, je suis très contente”. A l’aube de sa sixième participation, la productrice rassurait aussi ses fidèles clients de l’Hexagone. Les pots de “Piment Mafana” sont bien là.

Certains visiteurs étaient aussi très pressés de rejoindre les stands réunionnais pour retrouver le miel letchi. Les visiteurs ont jusqu’au 3 mars pour découvrir les spécificités réunionnaises.