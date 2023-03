Grève contre la réforme des retraites du 7 mars : les perturbations dans les écoles et les transports

L’intersyndicale veut frapper fort pour sa sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce mardi 7 mars. A La Réunion, des opérations escargots et des défilés vont emprunter les principaux axes routiers du Nord et Sud. Des perturbations sont aussi annoncées dans les services publics.

ODL •

Les mairies et les intercommunalités appellent parents et usagers à prendre leurs dispositions face aux désagréments liés à la mobilisation contre le projet de réforme des retraites ce mardi 7 mars.

Dans les écoles

Saint-Denis : compte tenu de l'impact prévisible sur la continuité du service public, la ville ne peut assurer le service minimum d’accueil et annonce de fortes perturbations dans les services de garderie et de restauration.

Le Port : les services minimum d’accueil, de restauration, de surveillance de la pause méridienne et de garderie de fin de journée ne seront pas assurés.

Par ailleurs, la crèche Isnelle Amelin et le jardin d’enfants municipal ne pourront pas accueillir les enfants.

Saint-Leu : pas de service minimum d’accueil, ni de cantine, ni de surveillance durant la pause méridienne.

Saint-Pierre : La commune n’est pas en mesure d’assurer l’accueil, la restauration scolaire ainsi que la surveillance durant la pause méridienne.

Dans les transports

CIVIS : pas de transport scolaire pour les écoles maternelles et élémentaires des six communes membres : Saint-Pierre, Saint-Louis, L’Étang-Salé, Petite-Île, Cilaos et Les Avirons. Pour les collèges et lycées, les services de transport scolaire sont maintenus mais des perturbations sont à prévoir.