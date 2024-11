Un incendie criminel détruit le réfectoire du collège Mahé de La Bourdonnais à Saint-Denis

Un incendie d'origine criminelle a ravagé jeudi 21 novembre dans la soirée le réfectoire du collège Mahé de La Bourdonnais à Saint-Denis. Il n'y a pas de blessé, mais les dégâts sont importants. Le collège restera fermé ce vendredi, le recteur se rend ce vendredi matin sur les lieux.

Les faits se sont déroulés jeudi 21 novembre aux alentours de 19 heures. D'après les premiers éléments de l'enquête, trois individus se sont introduits dans l'enceinte du collège Mahé de La Bourdonnais, à proximité de la ravine du Chaudron, à Saint-Denis. Ils ont allumé un incendie dans le réfectoire. Aussitôt alertés, policiers et pompiers sont rapidement arrivés sur place, mais l'incendie s'est propagé à grande vitesse et a provoqué de très importants dégâts dans le réfectoire qui est "ravagé", selon le principal du collège.

Les trois individus ont réussi à prendre la fuite. L'électricité a du être coupée au sein du collège, pour éviter tout risque de court-circuit électrique.

Un incident récent

D'après les informations de Réunion la 1ère, un autre incident s'est déroulé très récemment dans ce collège. Deux élèves se sont livrés à des dégradations importantes dans la nuit du 8 au 9 novembre dernier. Ils ont saccagé des lavabos et des alarmes incendies. Rapidement identifiés, ils ont été interpellés.

L'incendie criminel du réfectoire a-t-il un lien avec les dégradations commises il y a dix jours ? L'enquête devra le déterminer.

Un établissement calme

D'après le principal du collège Mahé de la Bourdonnais, contacté par Réunion la 1ère, l'établissement qui accueille 490 élèves est ordinairement très calme. C'est la première fois depuis son arrivée à la tête de l'établissement en 2021 que des incidents se produisent.

Le collège fermé ce vendredi

Le réfectoire qui accueille ordinairement 340 élèves en demi-pension dans ce quartier populaire de Saint-Denis devrait rester fermé de longues semaines. En attendant d'évaluer les dégâts, l'ensemble de l'établissement n'est pas en mesure d'accueillir les élèves ce vendredi. Les parents d'élèves en ont été avertis.

Le recteur sur place

Le recteur de l'Académie de La Réunion, Rostane Mehdi, doit se rendre ce vendredi matin au collège Mahé de La Bourdonnais pour constater les dégâts et exprimer sa solidarité à la communauté éducative. Il "condamne avec la plus grande fermeté cet acte perpétré contre un lieu d'enseignement et de savoir au service des élèves de La Réunion."