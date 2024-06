A 101 ans, Marcelle Barbe ira voter ce dimanche aux européennes, comme à chaque élection

Elle n'a loupé aucun scrutin électoral depuis que les femmes ont le droit de vote, c'était en 1944. Marcelle Barbe, une habitante du Chaudron, se rendra aux urnes ce dimanche pour les élections européennes. Elle ne sait pas encore à qui elle donnera sa voix, mais elle rappelle l'importance d'aller voter.

GB / JRR •

Installée sous la varangue de sa petite case, dans son fauteuil, Marcelle profite de l'air frais dyonisien. Cheveux coiffés, créoles aux oreilles, gilet jaune sur les épaules et téléphone portable dans la main, la gramoune ne laisse pas paraître son âge, pourtant elle aura bien 102 ans en fin d'année ! "Ma la bien vécu", sourit Marcelle Barbe, née Fulac et connue sous le nom de "Tantine Rachel" dans le quartier du Chaudron.

Regardez le reportage de Réunion la 1ère :

À 102 ans, Marcelle Barbe ira voter dimanche pour les élections européennes

Marcelle n'a loupé aucun vote depuis 1945

Marcelle Barbe a voté pour la première fois en 1945, elle avait alors 19 ans. "Mi l'étais fière", se souvient la gramoune, même si elle avoue ne plus se rappeller pour qui elle a voté, "tro lontan ça" ! Elle s'est donc rendu aux urnes quelques mois après que le droit de vote soit donné aux françaises, c'était le 21 avril 1944. Depuis, Marcelle n'a loupé aucun scrutin électoral et ira donc voter ce dimanche pour les élections européennes. "Avant 1944, nous pouvé pas voter donc lé important d'y aller car na le bon et na le mauvais, explique la gramoune. Le bon, c'est celui qui fait du bien pou nou, pou le travay, l'école et les enfants."

Marcelle Barbe, plus jeune, entourée de proches • ©Willy Thévenin

L'importance du vote, même blanc

Ce dimanche, pour les européennes, "mi coné pa encor pour qui mi sa va voter", sourit Marcelle. Elle attend de lire les professions de foi des candidats, et encourage tout le monde à se rendre aux urnes. L'un de ses six enfants se souvient que dès leur plus jeune âge, leur maman leur a appris le respect les personnes âgées et l'importance d'aller voter. "Elle ne nous a pas imposé, mais elle nous a toujours conseillé d'aller voter, raconte Gilbert Cellier, son fils. Même voter blanc car c'est un droit".

Marcelle a longtemps travaillé dans les champs de cannes à Sainte-Marie. Dimanche, elle ira voter à la Ravine-des-Chèvres ou elle vivait étant plus jeune.