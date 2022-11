A la rencontre des associations engagées dans la lutte contre les violences à l’égard des femmes

Dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, plusieurs associations organisent des événements pour informer, sensibiliser et apporter écoute, soutien et bien-être au public.

Au lendemain de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, une journée bien-être s’est tenue ce samedi à Saint-Denis. Plusieurs associations ont répondu présentes pour se faire connaître et parler de leur rayon d’action.

Elles sont venues faire prendre conscience aux femmes qu’il faut qu’elles prennent du temps pour elles, pour leur santé, pour décharger la charge mentale et libérer la parole avec des professionnels formés à l’écoute, explique Nora Couderc, directrice de la direction générale de la Santé à Saint-Denis.

Accompagner les mamans

Outre la coiffure, les massages, cette journée a aussi été l’occasion de libérer la parole en consacrant un temps d’écoute. Des avocats, des psychologues et d’autres acteurs sont présents pour informer et échanger avec les visiteurs.

Opération Fanm Dobout à Champ-Fleuri

L’AMAFAR accompagne les femmes victimes de violences depuis 1994, elle en reçoit une quinzaine en entretien par mois. La fin d’année est une période difficile, les violences se multiplient particulièrement.

Etre attentif aux enfants

Les associations œuvrent au sein des familles mais aussi dans les milieux éducatifs. La Police a noué un partenariat avec l’Education nationale et intervient dans les écoles pour sensibiliser les plus jeunes au respect du corps notamment.

" Lorsque les violences interviennent dans les familles, la maman est touchée, le papa est auteur de violences et l’enfant est parfois témoin de ces violences, et il est aussi victime au niveau scolaire ", explique Isabelle Poncharville, présidente de la PEEP. Elle évoque les décrochages scolaires et les résultats scolaires qui baissent, souvent observés dans ce genre de situation.

Plusieurs évènements organisés ce week-end

Dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, plusieurs événements se sont tenus. Hier soir, une exposition de photos et témoignages à Sainte-Suzanne.

A Saint-Louis, une marche solidaire est organisée à 17h devant la marie de la Rivière. La "vague orange" marchera jusqu’au centre-ville. Un plateau artistique sera proposé dès 20h dans les jardins de la mairie de Saint-Louis.