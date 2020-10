A La Réunion, l’église rend hommage aux victimes de l’attaque

L’église catholique rend hommage aux victimes de l’attentat qui a eu lieu à Nice ce jeudi 29 octobre. L'évêque de La Réunion, Monseigneur Gilbert Aubry a condamné cet "acte de barbarie" et appelle à la paix.



MH •

Ce soir, les cloches ont sonné à La Réunion

À lire aussi Attaque terroriste à Nice : les réactions des politiques à La Réunion

"Nul le peut tuer au nom de Dieu"

Nous avons tous à devenir des artisans de paix, en commençant par nos relations quotidiennes et nos relations avec tous nos amis de La Réunion Monseigneur Gilbert Aubry, évêque de La Réunion

Monseigneur Gilbert Aubry, évèque de La Réunion, réagit à l'attaque qui a eu lieu dans une église à Nice ce matin

La confrérie des évêques de France a appelé toutes les églises à sonner le glas à 15h heure de l’Hexagone et à prier pour les victimes. Les cloches des églises de La Réunion ont donc sonné ce jeudi 29 octobre à 18h en hommage aux victimes de l’attaque qui a eu lieu ce matin à Nice, lors de laquelle trois personnes ont perdu la vie.Pour l’évêque de La Réunion Monseigneur Gilbert Aubry, le sentiment qui prime ce soir est l'émotion : "ma pensée est partie tout de suite sur les défunts, les membres des familles concernés et aux paroissiens de la Basilique Notre-Dame à Nice."Il estime qu'il y a du travail à faire pour penser au bien commun "non pas d'une région ou d'un pays, mais sur toute la planète."Il considère aussi que les églises ne sont pas menacées localement, mais il appelle également à rester vigilant. Pour lui, il est primordial de "nous respecter nous-mêmes, respecter les autres et puis respecter l'endroit où l'on est et notre vivre-ensemble."