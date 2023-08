A La Réunion, la rentrée universitaire n’aura jamais coûté aussi cher pour les 19 000 étudiants

Cette année, 19 000 étudiants sont attendus à l’Université de La Réunion. La rentrée a déjà commencé dans certaines filières. Dans l’île comme en métropole, le coût de la rentrée universitaire n'a jamais été aussi élevé, d'après les syndicats étudiants.

A 19 ans, Damien entre en deuxième année de licence STAPS sur le campus universitaire du Tampon. Il vit dans un appartement de 25m² en résidence étudiante.

Vivre avec 270 euros par mois

Loyer, APL, bourses : Damien calcule tout, et doit vivre avec 270 euros par mois. "Je vois bien que ce n’est pas suffisant pour vivre", explique-t-il.

Je garde l’argent pour le loyer, l’eau et l’électricité car ce n’est pas compris dans le loyer. Mes parents essaient d’aider avec le peu d’argent qu’ils ont pour que je mange, mais c’est compliqué. Damien Etudiant

En juin dernier, la Première ministre Elizabeth Borne a annoncé l'augmentation des bourses de 67 euros par mois pour les étudiants d'Outre-Mer. Malgré tout, la situation reste compliquée.

Des bourses essentielles

Pour Damien, les repas se résument souvent à "du riz et des conserves". Les petits plaisirs se font rares, "je garde l’argent pour l’essentiel, explique Damien qui rêve de devenir professeur d’EPS. Mais s’il n’a pas de place en master à La Réunion, il devra compter sur les bourses pour partir dans l’Hexagone. « Sans elles, ça ne sera possible, les études seront compliquées", ajoute-t-il.

Pour Damien et les quelques 19 000 étudiants de La Réunion, jamais la rentrée universitaire n’aura couté aussi cher. Logement, inscription, alimentation : tous les postes de dépenses sont en hausse.

Alimentation, inscription, logement : les coûts explosent

Le coût moyen de la rentrée universitaire devrait s'établir cette année au niveau national à 3 024 euros, selon la Fage. La Fédération des Associations Générale Etudiantes note une augmentation de 4,7 % par rapport à l'an dernier. Pour L’UNEF, c’est même plus de 6% pour l’UNEF.

"Tout augmente", assure Rudrigue Sautron, le président de l’UNEF Réunion, invité de Réunion La 1ère.

La CAVEC, Contribution de Vie Etudiante et de Campus, l’IRL, l’indice de Revalorisation des Loyers augmente, les prix à la consommation, tout augmente. Et à La Réunion, on a une double peine car le coût de la vie augmente aussi plus que dans l’Hexagone. Rudrigue Sautron

Ecoutez les précisions de Rudrigue Sautron sur Réunion La 1ère :

Invité Rudrigue Sautron, le président de l’UNEF Réunion • ©Réunion la 1ère

Se tourner vers les services sociaux

Pour l’alimentation, l’UNEF conseille aux étudiants de "se tourner vers les services sociaux du Crous et de l’Université". "Ils peuvent aussi faire leur course à l’épicerie étudiante solidarité du campus du Moufia qui est moins chère qu’à l’extérieur", explique-t-il. Rudrigue Sautron assure qu’il "y a des étudiants qui ne mangent pas à leur faim, certains mangent juste un repas par jour pour économiser et manger le lendemain".

67% d’étudiants exclus des bourses

Rudrigue Sautron, le président de l’UNEF Réunion pointe aussi du doigt le problème "des étudiants exclus du système de bourse, ils sont 67% à La Réunion et ce sont les grands oubliés du système de bourse".

"On a l’impression que le gouvernement a fait des annonces comme des pénaltys ratés et des personnes sont lésées, assure Rudrigue Sautron. Par exemple, le complément de bourse est de 30 euros par an et par étudiant ultramarin, c’est un pénalty raté. Parce que 30 euros par mois par étudiant, ça ne suffit pas à pallier à la vie chère". L’UNEF demande 100 euros par mois par étudiant boursier pour pallier à la vie chère.

Un manque de logement

Le loyer est le principal poste de dépenses des étudiants. "Il existe un gel des loyers au niveau du Crous mais dans le privé, les prix s’envolent, explique Rudfrigue Sautron, président de l’UNEF Réunion. A l’heure actuelle, la majorité des étudiants logent chez leurs parents faute de moyen".

"Sur cette rentrée universitaire, le logement est une vraie catastrophe, poursuit-il. Depuis son premier mandat, Emmanuel Macron a annoncé un plan de 60 000 logements, aujourd’hui, il n’y a que 3 067 logements qui sont sortis de terre, soit 5,11%". "A La Réunion, aucun de ces 60 000 logements n’est sorti de terre, on attend toujours les 300 logements qui doivent se construire à Saint-Denis", ajoute-t-il.

Regardez son interview sur Réunion La 1ère :

Alors que la rentrée universitaire a déjà commencé pour certaines filières, l’UNEF assure aussi que des étudiants "ne peuvent pas finaliser leur inscription à l’université car ils n’ont pas trouvé de logement".

L’inscription administrative à l’Université doit être faite avant le 31 août. L’UNEF rappelle que sa page Facebook et son compte Instagram sont à la disposition des étudiants pour les aider dans leurs démarches.