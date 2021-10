A La Réunion, les élèves de l’école Henri Dunant rendent hommage à Samuel Paty

Les élèves de l’île de la Réunion aussi rendent hommage ce vendredi 15 octobre, au professeur d’histoire géographie, Samuel Paty, tué pour avoir montré des caricatures de Mahomet en classe.

Rahabia Issa •

Ce vendredi 15 octobre, tous les établissements scolaires de France rendent hommage à Samuel Paty, le professeur d’histoire géographie avait été assassiné pour avoir montré des caricatures de Mahomet en classe.

A La Réunion, l’hommage a eu lieu au sein de l’école Henri Dunant, en présence du Préfet, Jacques Billant, et de la Rectrice Chantal Manès-Bonnisseau.

Un hommage pendant les vacances scolaires

A l’occasion de l’école ouverte et dans le cadre des "vacances apprenantes", les élèves étaient présents au sein de l’école pour assister à un moment de recueillement et d’échanges avec l’équipe éducative et les parents d’élèves.

Dès 9h ce matin, les élèves et les enseignants de l'école Henri Dunant ont accueilli les personnalités et la presse pour commémorer la disparition tragique de Samuel Paty.

Du CM1 au CM2 en passant par le CP, les élèves ont, tout au long de ces quinze jours de vacances, préparés cette journée de commémoration. Ils ont travaillé sur les textes qui ont été lu lors des précédents hommages rendus au professeur d'histoire géographie assassinée le 16 octobre 2020 pour avoir montré des caricatures de Mahomet an classe.

Un slam pour rendre hommage au professeur Samuel Paty

C’est à 9h15, que la commémoration a pris tout son sens, avec la minute de silence et le chant de la Marseillaise fredonné par les élèves de primaire de l’école Henri Dunant.

Les élèves ont d’ailleurs récité sous forme de slam le texte de Gauvain Sers qui avait été lu lors de l’hommage national à Samuel Paty à la Sorbonne en octobre 2020.

Ce moment particulier est un écho aux différents hommages qui sont rendus sur tout le territoire national.

Partout en France et à la veille de la date anniversaire de la mort de Samuel Paty les drapeaux sont en berne pour honorer la mémoire du professeur d’histoire géographie.