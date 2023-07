A Maurice, l'innovante bonbonne de gaz en plastique peine à séduire les consommateurs malgré ses atouts

Introduite à Maurice en 2015, la bonbonne de gaz en matériau composite n'a jusqu'à présent séduit qu'un consommateur sur quatre malgré le fait qu'elle soit beaucoup moins lourde que la traditionnelle bouteille en métal. Fabriquée en Norvège, elle coûte en effet plus chère. L'île Sœur est la seule à la commercialiser dans la région.

Harry Amourani avec notre correspondant Abdoollah Earally •

Soodesh fait partie des rares consommateurs mauriciens à avoir sauté le pas en se fournissant en bouteilles de gaz en matériau composite. "J'en achète parce que c'est une bonbonne qui est très légère et que c'est donc facile à transporter", explique-t-il.

La bonbonne n'est pas vraiment une nouveauté dans l'île Soeur puisqu'elle y est commercialisée depuis 2015, mais seulement un habitant sur quatre en utilise. Son coût plus élevé n'y est pas étranger... Car le consommateur doit déposer 2 300 roupies de consigne, soit 46 euros tout de même, pour en récupérer une. De quoi décourager les foyers les plus modestes.

Moins lourde de sept kilos

Et pourtant, ses avantages sont nombreux. Le premier reste donc son poids car cette "bouteille de gaz plastique", comme on l'appelle à Maurice, est sept kilos plus légère que la traditionnelle bouteille en métal. Comptez 17 kilos contre 25 pour les traditionnelles bonbonnes !

Le principal avantage de ces bonbonnes de gaz dernier cri reste leur poids • ©Abdoollah Earally

Alors pour les manutentionnaires de la société Vivo Energy Maurice, qui approvisionne l'île Soeur depuis 33 ans, cette innovation est une véritable bénédiction. "On a 25 camions qui livrent le gaz à travers l'île et avant on utilisait les cylindres en métal mais maintenant, avec les cylindres composites, c'est plus léger et on n'a plus de problèmes de dos !", explique Arvin Obeegadoo, Directeur des Opérations Gaz.

Pour les manutentionnaires de la société mauricienne qui distribue ces bonbonnes innovantes, leur légèreté est un véritable atout • ©Abdoollah Earally

Une bonbonne aussi sûre que son prédeccesseur ?

Autre avantage de cette bouteille : elle permet de se rendre compte en un seul coup d'oeil du niveau de gaz restant. C'est d'ailleurs l'un des arguments commerciaux mis en avant par la société. "Léger et niveau de gaz visible", peut-on ainsi lire à l'arrière des camions de transport du distributeur.

25 millions de cyclindres en circulation dans le monde

L'autre frein, peut-être, à l'achat de ces bouteilles innovantes : la crainte d'un incident du fait justement du choix du matériau composite. Mais le fournisseur tient à rassurer sur les normes de sécurité de son produit.

"On n'aura jamais d'incident avec la bouteille en matière composite. C'est utilisé dans plus de 100 pays dans le monde, il y a plus de 25 millions de cylindres qui sont en circulation. C'est fabriqué en Norvège et c'est certifié par toutes les normes européennes, iso,...", tranche Ravi Ramjus, le directeur commercial Vivo Energy Mauritius.

La bonbonne de gaz en matériau composite est plus légère mais reste encore inaccessible pour les foyers mauriciens modestes • ©Abdoollah Earally

La seule île à la commercialiser dans la région

Maurice importe plus de 75 000 tonnes de gaz de pétrole liquifié chaque année. Quelques 80% sont vendus en bouteille pour usage domestique et l'île est la seule de la région à avoir adopter ce modèle.

Ces bouteilles présentent un autre avantage : elles sont composées en partie de matériaux recyclables. Reste à savoir si elle parviendra un jour à conquérir le marché réunionnais.