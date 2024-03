A Maurice, les habitants d'Arsenal et de Triolet sous le choc après la mort de six pèlerins

L'île Maurice est sous le choc au lendemain du drame survenu lors d'une procession religieuse dans le Nord. Les villes d'Arsenal et de Triolet pleurent les six jeunes pèlerins décédés dans l'incendie de leur char qui a percuté une ligne à haute tension.

À Maurice, la fête du Maha Shivratree, le pèlerinage annuel hindou au lac de Grand-Bassin, a été endeuillé par la mort accidentelle de six jeunes pèlerins dont le kanwar a touché une ligne à haute tension, à Arsenal.

Au lendemain du drame, les habitants de cette ville du Nord de l'île Soeur, tout comme ceux de Triolet d'où sont majoritairement originaires les victimes, pleurent leurs disparus.

"On est tous sous le choc"

Mangra Bala, qui vit à proximité du lieu du dramatique accident, a assisté impuissant au passage des jeunes pèlerins. "J'ai vu le kanwar quand il est passé. Ils ont eu du mal à passer tellement c'était grand", décrit-il.

"L'état d’esprit est au plus bas. On pensait qu'on allait être dans l'ambiance, mais là, on est tous sous le choc", confie pour sa part Kevin, un fervent croyant. "Depuis ce matin, c'est très calme. Il n'y a pas autant de ventes que d'habitude. On le comprend puisqu'il y a des personnes sui sont en deuil. Il faut les respecter", réagit de son côté Anantha, une commerçante.

"Nous sommes en deuil"

Aux côtés des habitants et des familles touchées par le deuil, les personnalités locales font part également de leur émotion. "C’est vraiment une grand perte pour Triolet, pour la famille et le peuple mauricien", confie Avish Dhomon, le président du Conseil de district local.

"Nous sommes en deuil, il y a beaucoup de villageois qui s'associent pour rendre un dernier hommage à ces enfants-là", ajoute Iqbal Aubeeluck, vice-président du Conseil de district de Pamplemousses.

Un drame similaire l'année dernière

Pour la deuxième année consécutive, "la Grande Nuit de Shiva", ou le Maha Shivratree, avait déjà été endeuillée par un accident similaire. Trois personnes avaient trouvé la mort après que leur kanwar ait touché un fil à haute tension, à Mare Longue.

Face à cette nouvelle tragédie, beaucoup espère que des enseignements seront tirés pour éviter un nouveau drame.