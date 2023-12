À Saint-Bernard, un repas de solidarité organisé pour les personnes isolées

Toute une chaîne de solidarité se mobilise en cette fin d’année. Dans les hauts de Saint-Denis, à Saint-Bernard, l’association “Donn La Main” a organisé un déjeuner de fête pour les habitants du quartier, ce vendredi 29 décembre 2023.

Annaëlle Dorressamy / Adjaya Hoarau, Stéphane Enilorac •

Un bon repas avec un bon maloya. En cette fin d’année, l’association “Donn La Main” apporte un peu de joie et de bonne humeur aux habitants du quartier de Saint-Bernard à La Montagne. Ce vendredi 29 décembre 2023, les bénévoles ont préparé avec amour un déjeuner de solidarité à la salle polyvalente municipale du quartier.

Un repas solidaire créole

La fin de l'année peut être difficile à vivre pour ceux qui sont seuls ou qui n'ont pas les moyens de se faire plaisir. L'association “Donn La Main” organise son premier repas solidaire. Au total, une cinquantaine de personnes du quartier sont présentes.

Au menu ce midi, des délicieux cary poulet et cary poisson, accompagnés de riz, de gros pois, et “d’une bonne sauce piment pou brûle un peu la bouche et d’un rougail mangue”, sourit Philippe Catherine, président de l’association.



Pour le dessert, les fruits flamboyants de Noël sont à l’honneur, avec des letchis succulents. Les bénéficiaires de l’événement clôturent le repas en dégustant divers gâteaux péï et des tranches d’ananas. Pour digérer tout en douceur, du thé et du café sont proposés.

L’objectif est de rompre l’isolement social

Le partage, la convivialité et la solidarité sont les mots d’ordre de cet événement. Ce repas solidaire créole vise donc à rompre l’isolement social.

On veut faire passer un bon moment à toutes les personnes qui ont l’habitude d’être seules pour les fêtes. Philippe Catherine - Association "Donn La Main"

Ecoutez Philippe Catherine, président de l'association "Donn La Main" sur Réunion La 1ère :

Direct de Philippe Catherine, Président de l’association “Donn la main”

Des activités pour tous

L’ambiance est bel et bien festive. Diverses activités font le bonheur des quelque cinquante personnes sur place. Au programme, des ateliers d’initiation à la peinture sur toile, du maquillage pour les petits et les grands, des jeux de société, et bien évidemment de la musique péï.

À Saint-Bernard, un repas de solidarité organisé pour les personnes isolées • ©Adjaya Hoarau

“Nou craz un bon maloya”, rigole Philippe Catherine. Des prestations d’artistes comme Danyel Waro, Jean-François Pounoussamy et Marie Brille rythment la journée.

Si le premier repas solidaire de l’association “Donn La Main” est un franc succès, tous espèrent un événement similaire l’an prochain.