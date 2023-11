À Saint-Denis, 60 permis de conduire "gratuits" pour les jeunes

Le permis citoyen et solidaire financera à hauteur de 1000 euros le permis B pour les jeunes dionysiens. La ville, soutenue par le CCAS, a débloqué 60 000 euros pour cette aide qui favorise encore la voiture sur notre île.

Annaëlle Dorressamy / Nina Santi •

Pour les jeunes dionysiens engagés dans le tissu associatif de la ville de Saint-Denis, il est possible de bénéficier d'une aide de 1000 euros pour passer le permis B. Jusqu’à la fin de l’année 2023, 60 dossiers sont retenus.

Un permis de conduire pour les jeunes

Pour bénéficier de cette aide, il faut avoir entre 18 et 26 ans et être demandeur d’emploi. “Les jeunes ont besoin de passer leur permis pour pouvoir trouver un travail. Mais de plus en plus, ils ont des difficultés pour financer ce permis”, constate Jean-Max Boyer, élu à la jeunesse à la ville de Saint-Denis.

On est conscient qu’à St-Denis, on a 22 000 jeunes qui profitent de la carte de bus gratuite, mais on est conscient aussi que les Dionysiens ne restent pas exclusivement à Saint-Denis pour travailler. Jean-Max Boyer

60 dossiers retenus

L’aide n’est pas illimitée, seuls 60 dossiers seront retenus d’ici la fin de l’année 2023. Pour faire la différence et mettre les chances de son côté, il faut que les jeunes soient “ancrés dans leur territoire, en nous montrant qu’ils ont un projet avec une association”, explique Jean-Max Boyer.

Pour les candidats déchus, l’aide est renouvelée pour 2024.