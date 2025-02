Projet de centre d'enfouissement à Sainte-Marie : Richard Nirlo réaffirme son opposition au projet

Nouveau rebondissement dans le projet d'implantation d'un nouveau centre d'enfouissement de déchets ultimes à Sainte-Marie. Une phase d'étude des sols a été entamée sur les 25 hectares du site M5 de Beaufond, il y a quelques jours.

L'actuel site d'enfouissement des déchets de Bel Air à Sainte-Suzanne arrive à saturation d'ici 2028, il faut donc trouver une localisation pour la nouvelle ISDU, l'installation de stockage des déchets ultimes. Une trentaine de sites ont été étudiés et c'est le M5 dans les hauts de Sainte-Marie qui a été retenu par le Sydne, le syndicat mixte de traitement des déchets ménagers du Nord et de l’Est.

Écoutez le reportage de Réunion la 1ère :

Ce jeudi 20 février, Richard Nirlo réaffirme son opposition au projet. Hors de question pour le maire de Sainte-Marie d'accueillir le nouveau centre d'enfouissement de déchets ultimes. Il dénonce un manque de communication, et une "décision opaque et dictatoriale", en l'absence de ses représentants, exclus à l'époque du Sydne.

On exclut les deux représentants de Sainte-Marie qui étaient à la Cinor, on fait les choses sans nous, on décide sans nous !