A Saint-Denis et Saint-Pierre, deux nouvelles manifestations contre la réforme des retraites

Ce samedi 11 février est une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Pour la première fois, l’appel à la manifestation est lancé le week-end. Dans l’île, deux défilés ont lieu, un à Saint-Denis et l’autre à Saint-Pierre.

LP •

Faut-il s’attendre à une mobilisation record ? Après plusieurs jours de manifestation et de grève en semaine, pour la première fois, les syndicats appellent à la mobilisation un week-end, ce samedi 11 février.

Première mobilisation un week-end

Les organisations syndicales espèrent ainsi un rassemblement massif, populaire et familial. Leur objectif est d’attirer dans le cortège des manifestants qui financièrement ne peuvent pas se permettre de faire grève un jour de semaine.

Deux défilés dans l’île

Dans l’île, deux défilés sont organisés. Ils ont débuté 9 heures, à Saint-Pierre et à Saint-Denis. A Saint-Pierre, les manifestants avaient rendez-vous devant le cimetière du front de mer pour aller vers la sous-préfecture. A Saint-Denis, le cortège a quitter le Jardin de l’Etat pour rejoindre la préfecture.

L'intersyndicale péi (CGTR, CFDT, FO, FSU, UNSA, Solidaires, Saiper, CFTC, CFE-CGC, FGR, Unef, Attac) ne compte rien lâcher pour cette quatrième journée de manifestation au niveau local. Les manifestations de mardi dernier ont rassemblé 3 500 personnes à Saint-Pierre et environ 2 000 à Siant-Denis, soit la moitié moins que lors de la mobilisation du 31 janvier dernier.

Prochaine mobilisation le 16 février

L'intersyndicale péi a déjà prévu une cinquième date de manifestation, le 16 février prochain. Elle reste sur le calendrier de mobilisation nationale.

Deux défilés auront à nouveau lieu à Saint-Denis et Saint-Pierre pour continuer de dire "non" au projet de loi de réforme des retraites. Il prévoit notamment le recul progressif de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans en 2030. Parmi les nouvelles mesures, il y a aussi un allongement des durées de cotisation à 43 ans dès 2027. Le projet de loi prévoit aussi un dispositif "carrières longues" révisé, une revalorisation des retraites, et la fin des régimes spéciaux. Pour les syndicats, le compte n’y est pas.