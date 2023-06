A Sainte-Clotilde, une opération de sensibilisation pour mieux attacher vos enfants en voiture

La préfecture de La Réunion organisait, ce jeudi 22 mai, devant une école de Sainte-Clotilde, une opération de sensibilisation intitulée « sur les routes, prenons soin de nos enfants ». Les policiers ont vérifié que les enfants étaient bien attachés dans des sièges auto adaptés.

LP / Laurent Figon •

A La Réunion, 16% des enfants impliqués dans un accident corporel ne sont pas attachés ou sont dans un siège auto inadapté.

A partir de ce constat, la préfecture de La Réunion a organisé une opération de sensibilisation devant l’école Notre-Dame de la Paix, à Sainte-Clotilde ce matin, auprès des élèves et des parents. Les policiers ont rappelé l’obligation et l’importance d’attacher son enfant et les règles pour bien l’installer en voiture ou sur son vélo.

"Un bon rappel"

"C’est un bon rappel des règles, c’est une bonne chose, remarque un papa. Mon fils a 6 ans et il a tendance à vouloir aller devant. Là, il a bien compris que ce n’était pas avant 10 ans". "Dans le siège, on s’attache, on met la ceinture", confirme à côté le petit frère de 3 ans. "On habite dans le quartier et on fait un court trajet donc des fois c’est vrai qu’on fait moins attention", explique pour sa part Angela, maman de Chloé, 7 ans.

Un nourisson décédé dans un siège non adapté

Depuis le 1er janvier 2023, un nourrisson transporté dans un siège non adapté à sa morphologie est décédé, à La Réunion. Sans ceinture de sécurité, le risque de décès en voiture est multiplié par trois.

"On regarde la fixation des sièges auto par rapport au gabarit de l’enfant, explique le Major Dijoux. Il faut que l’enfant soit bien attaché et pour cela, il faut lui retirer son manteau pour que sa ceinture soit bien installée au niveau de l’épaule".

Des sièges pas adaptés, des enfants mal attachés

"Sur les routes, prenons soin de nos enfants" : tel était le message diffusé par la préfecture. "On rappelle l’importance d’attacher son enfant en voiture et en vélo mais surtout de bien l’attacher, ajoute Parvine Lacombe, directrice de cabinet du préfet de La Réunion. Globalement, les enfants sont attachés, mais la ceinture n’est pas forcément bien mise, le siège auto n’est pas forcément adapté".

Cette opération était donc l’occasion de rappeler les règles d'installation des sièges auto aux parents. Lors des contrôles de police, 21% des infractions impliquent des enfants mal attachés.