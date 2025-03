Parcoursup : un délai supplémentaire accordé aux élèves de La Réunion et de Mayotte

Les candidats au baccalauréat de La Réunion et de Mayotte ont jusqu’au mercredi 26 mars pour formuler leurs vœux sur Parcoursup. Un délai complémentaire leur a en effet été accordé après les passage des cyclones Garance et Chido.

LH avec Antoine Garnier •

Les rectorats de La Réunion et de Mayotte annoncent l’octroi d’un délai complémentaire pour les candidats des deux académies. Ils ont désormais jusqu’au mercredi 26 mars à 23h59 heure de Paris, pour formuler leurs vœux sur la plateforme Parcoursup.

Cette phase a officiellement pris fin jeudi 13 mars au soir, pour l’ensemble des autres candidats au baccalauréat.

" Une mesure de bon sens "

Un délai supplémentaire a donc été accordé aux élèves réunionnais, notamment, compte tenu des récents événements, à savoir le passage du cyclone garance le 28 février dernier, et ses conséquences.

Pour le président de la FCPE à La Réunion, Daniel Amouny, il s’agit d’une " mesure de bon sens ". Des familles sont encore dans la difficulté pour avoir de l’électricité et un accès aux réseaux de communication.

Report Parcoursup itw Daniel Amouny, président de la FCPE à La Réunion

Un report qui pourrait pénaliser les élèves, s’inquiète la FCPE

Ce report était donc nécessaire pour permettre aux futurs bacheliers de pouvoir s’inscrire. La décision a cependant été prise le 8 mars dernier, mais donnée tardivement, regrette Daniel Amouny.

Le président de la FCPE espère que les élèves ne seront pas pénalisés par ce report, et que les établissements en tiendront compte avant de rendre leurs avis.

Parcoursup est un logiciel de tri très opaque, condamné par le Conseil d’Etat pour son opacité justement, nous espérons en tout cas que La Réunion et Mayotte ne soient pas pénalisés par ce report, qui est nécessaire vu le contexte actuel. Daniel Amouny, président de la FCPE à La Réunion

Identifier les "bonnes" formations et les "bons" établissements

Cette étape est importante, et parfois difficile pour les élèves. Il s’agit en effet pour eux de choisir les formations les plus adaptées, et d’identifier les établissements les plus adéquates à leur situation.

Les candidats peuvent formuler jusqu’à 10 vœux, et même 10 vœux en apprentissages en plus des autres.

Confirmer ses voeux avant le 2 avril

Une fois la phase de formulation des vœux achevée, les candidats ont jusqu’au 2 avril, à 23h59 heure de Paris, pour compléter leur dossier et confirmer leurs vœux.