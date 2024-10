A Sainte-Marie, les habitants subissent à nouveau des coupures d'eau à cause de la sécheresse

A Sainte-Marie, les habitants vivent au rythme des coupures d'eau récurrentes en raison de la sécheresse. Dans les hauts de la commune, à L'Espérance, la situation perdure même depuis un bon mois.

"Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de sécheresse comme ça. Peut-être 15 ou 20 ans... Mais cette année, c'est quelque chose !" Philippe Thiburce est horticulteur dans les hauts de Sainte-Marie et il doit composer avec le manque d'eau sur son exploitation.

Dans la commune, les coupures d'eau sont fréquentes en raison de la sécheresse qui sévit dans l'Est. Et à l'Espérance-les-hauts, où se trouve la parcelle de notre agriculteur, les habitants ont appris qu'ils seraient les premiers à être concernés par de nouvelles coupures depuis ce mardi 15 octobre, de 9h à 12h, puis de 17h à 6h le lendemain.

"Tout est sec, y a pas moyen de planter"

Rebelotte donc pour Philippe Thiburce. "Là, ça va faire deux à trois mois qu'il n'y a pas d'eau et personne ne vient nous voir !", déplore-t-il. Ses réservoirs sont désespéremment vides et il n'y a plus grand chose qui pousse sous ses serres, mis à part quelques plants de chrysanthèmes qui ont résisté malgré un mois sans arrosage.

"Tout est sec, y a pas moyen de planter", lâche-t-il encore en prenant une poignée de terre. "Lé pareil graton !". La dernière récolte a eu lieu il y a quinze jours. Derrière, impossible de redémarrer une nouvelle plantation, déplore l'horticulteur.

J'avais déjà commandé 5000 plants il y a environ trois semaines, mais comme on n'a pas d'eau, j'ai abandonné. C'est 600 euros de plants de foutu Philippe Thiburce, horticulteur à Sainte-Marie

Système D

Reste le système D. Le planteur peut compter sur les sources environantes pour récupérer un tout petit d'eau. Dans le secteur, la Ravine Sèche alimente des bassins et des cascades et certains habitants, comme Marie-Reine Sautron, en profitent également.

"Ca y sorte là haut la rivière ça, explique-t-elle en pointant du doigt un tuyau qui va jusque dans son jardin. Heureusement, mi gagne remplir un peu ma bassine. Mais la rivière aussi lé sec. Koméla, y gagne pu trop de l'eau".

Un réseau d'eau défaillant dans l'Est

Alors la gramoune remplit des bouteilles quand l'eau coule à nouveau au robinet. Autrement, elle n'a pas d'autres choix que d'acheter régulièrement des bouteilles d'eau. Actuellement, trois packs et un bidon d'eau rangé sous la table de sa véranda. "C'est ma nièce qui m'en apporte toutes les semaines en rentrant du travail".

A cause de cette sécheresse exceptionnelle, les habitants des communes de l'Est de l'île doivent régulièrement faire avec des coupures d'eau. Des mesures prises dès le mois d'août dernier pour certaines villes, comme à Saint-André où la Cirest a annoncé la réalisation de travaux pour l'amélioration du réseau.