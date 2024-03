Accidents, voitures en panne, chaussée inondée : prudence sur les routes ce lundi

Poids-lourd en panne à L'Etang-Salé en fin de matinée, chaussée inondée sous le pont de Petit Bazar à Saint-André, accidents dans l'Ouest. Avec les fortes pluies que connaissent l’Ouest, le Nord et l’Est de l'île, la prudence est de mise sur les routes ce lundi 4 mars.

HA •

Les régions Ouest, Nord et Est de La Réunion sont toujours placées en vigilance jaune "Fortes pluies et orages", ce lundi 4 mars. Et avec ces précipitations qui s'abattent sur l'île, les usagers de la route, bien que moins nombreux en raison des vacances scolaires, sont invités à faire preuve de prudence.

Une voiture dans le fossé à Manapany

Peu avant 11h30, une voiture a fini sa course dans le fossé au niveau des rampes de Manapany, alors qu'elle circulait en direction de Saint-Pierre. Des ralentissements sont ainsi à déplorer dans le secteur.



A 11 heures, les services du Centre réunionnais de gestion du trafic alertait sur la présence d'un poids lourd en panne sur la RD17, Route de la forêt de l'Etang-Salé, dans le sens descendant. En attendant la fin des opérations de dépannage, la route a dû être fermée dans les deux sens de circulation.

Voiture sur le toit sur le pont de la Rivière des Galets

En milieu de matinée, les embouteillages étaient encore importants du côté de la route des Tamarins, et en particulier du viaduc de Saint-Paul, en direction du Nord. En cause, un véhicule qui a terminé sa course sur le toit au niveau du pont de la Rivière des Galets, peu avant 9 heures. Aux alentours de 10h30, la circulation semblait enfin se résorber.

Le boulevard Rambaud sous la pluie à Saint-Denis • ©Radar 974

Chaussée inondée à Petit Bazar

Plus tôt dans la matinée, les automobilistes étaient également appelés à la prudence à proximité du pont de Petit Bazar, où la chaussée était inondée, comme à chaque épisode de pluie intense. A Sainte-Clotilde, aussi, il fallait lever le pied sur le boulevard Rambaud, en raison des accumulations d'eau sur la chaussée.