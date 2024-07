Aéroport Roland Garros : le dispositif forte affluence revient pour les vacances d’hiver austral à La Réunion

A La Réunion, l'aéroport Roland Garros s'attend à une forte affluence à partir de vendredi 5 juillet, date du début des vacances scolaires de l’hiver austral. Faciliter l’enregistrement, limiter l’accès aux voyageurs, renforcer les personnels : le dispositif forte affluence est à nouveau mis en place pour faire face à l’afflux de voyageurs.

LP / Jean-Claude Toihir •

J-2 avant le début des vacances scolaires à La Réunion. L’aéroport Roland Garros s’y prépare et met à nouveau en place cette année son dispositif "forte affluence", à compter de ce vendredi 5 juillet.

550 000 passagers attendus

L’aéroport de La Réunion s’apprête à accueillir un niveau de trafic identique à celui de l’année dernière pour la période des vacances de juillet et août, soit environ 550 000 passagers.

Les équipes de l’aéroport seront renforcés et un dispositif spécial d’accueil sera opérationnel du vendredi 5 juillet au 31 août. "On renouvelle ce qui a été fait les années précédentes pour faire face aux journées les plus sensibles en terme de programme de vols c’est-à-dire les mercredis, vendredis et samedis", explique Stéphane Courtois, directeur d’exploitation de l’aéroport.

Faciliter l’accès à la zone d’enregistrement

L’accès à la zone d’enregistrement sera réservé aux seuls passagers de 5h à 11h, sur ces trois jours des mois de juillet et août. La direction de l’aéroport prévient qu’il y aura un filtrage au niveau de la zone d’enregistrement, et au niveau de la zone Kiss&Fly située à l’étage.

"Une fois enregistrés, les passagers pourront retrouver leurs familles et amis dans l’aérogare et accéder aux commerces de l’aéroport", ajoute Stéphane Courtois, directeur d’exploitation de l’aéroport.

En général, à La Réunion, pour un passager il y a entre 4 et 5 accompagnements, ce qui peut faire beaucoup de monde au niveau de la zone d’enregistrement donc on filtre pour limiter les flux. Stéphane Courtois

L’accès aux accompagnants des passagers à mobilité réduite et des UM restera autorisé.

Pou fluidifier l’accès des voyageurs, les personnels d’accueil et de sécurité seront renforcés. Des étudiants du BTS Tourisme du Lycée Evariste De Parny de Saint-Paul et du Lycée Cluny de Sainte-Suzanne, en tant qu’agents "Sourire Tranche Papaye", seront également présents.

Arriver 3h avant le vol

Le matin, l’aérogare sera ouvert dès 4h45. Prévoyez d’être à l’aéroport a minima 3 heures avant l’heure programmée de votre vol.

Les équipes de l’aéroport vous invitent à anticiper votre départ et faciliter votre "Check-list : voyager serein". Idéalement, enregistrez-vous en ligne la veille de votre départ. Passeport, Carte Nationale d’Identité, billets d’avion, autorisation de sortie du territoire : vérifiez que vous avez en votre possession les documents administratifs nécessaires.

A noter que cette année, la nouveauté est un espace d’arrivée plus grand. "D‘ici fin 2024 ou début 2025, on aura également une salle d’embarquement agrandie donc une amélioration des conditions de départ", souligne Stéphane Courtois, directeur d’exploitation de l’aéroport Roland Garros.

Attention aux bagages

Enfin, pour vous aider à mieux préparer vos bagages, la direction de l’aéroport rappelle quels sont les objets interdits en cabine, et pourtant très souvent retrouvés dans vos bagages au moment du contrôle : les bâtons de marche, les pilons, les mousquetons, le fer à repasser ou encore des ciseaux.