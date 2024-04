Affaire des emplois au cabinet de la Région : les premiers prévenus soupçonnés d’emplois fictifs entendus à la barre

Au troisième jour du procès incriminant Didier Robert et sa garde rapprochée dans l’affaire des emplois présumés fictifs au sein du cabinet du président de la Région, les témoignages des prévenus se poursuivent ce mercredi 17 avril au tribunal.

LH / Harry Amourani •

Après Ie passage à la barre hier soir, mardi 16 avril, d’Alfred Ablancourt et celui plus remarqué d’Ismaël Aboudou, c’est Yves Ferrière qui a été entendu ce mercredi 17 avril au matin. Ce dernier s’est à son tour expliqué sur la réalité de ses missions sous la mandature de Didier Robert.

Yves Ferrière, " facilitateur de projet "

Ce proche de Jean-Louis Lagourgue dément à son tour tout emploi fictif. " J’ai travaillé toute ma vie et aujourd’hui on ose me parler d’emploi ficitif ! ", s’emporte Yves Ferrière. L’ancien vice-président de Région, devenu entre 2017 et 2019 le conseiller technique en charge du secteur Nord au cabinet de Didier Robert, explique qu’il était " un facilitateur de projet ". " Mon parti politique c’est La Réunion ! ", lance-t-il.

Yves Ferrière énumère ses missions à la Cinor, à la mairie de Sainte-Marie et à la Région, où il ne rendait compte de son travail qu’à l’oral : " moi, je ne travaille pas par mail ", explique-t-il. Ses tâches administratives, il les évacuait tôt le matin et le reste de la journée était dédié à rencontrer la population sur le terrain, y compris les jours fériés, raconte-t-il. Il s’étonne que les enquêteurs n’aient pas exploité son agenda électronique.

Des éléments produits pour prouver que les emplois ne sont pas fictifs

Après lui, Yannick Gironcel, en charge du secteur Est, pour 4 000 euros mensuels, évoque la réalisation de plusieurs projets d’aménagements. Lui aussi assure avoir produit des éléments pour prouver que son emploi n’était pas fictif, pourtant les enquêteurs n’ont retrouvé qu’un seul rapport annuel en cinq ans.

En charge des événements culturels dans l’Ouest pour un salaire de 2 000 euros, Jean-Charles Maroudé n’avait pour sa part ni téléphone, ni ordinateur ou voiture.

En fin de matinée, Sabrina Ramin, dont le cas a été plusieurs fois cité depuis le début du procès, se trouve à son tour à la barre.

Une dizaine de prévenus pour huit emplois fictifs

Depuis lundi 15 avril, l'ancien président de Région, Didier Rober, comparait pour détournement de fonds et prise illégale d'intérêts. A ses côtés, Jean-Louis Lagourgue, ancien 1er vice-président à la Région, Vincent Bègue, l’ex-directeur de cabinet de Didier Robert, et 8 anciens collaborateurs sont jugés pour complicité et recel.

La Chambre Régionale des Comptes avait révélé l'affaire en qualifiant certaines embauches entre 2016 et 2019 "d'emplois de complaisance"