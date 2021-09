Affaire des musées régionaux : le procès en appel de Didier Robert se tiendra le 10 février 2022

Le procès en appel de Didier Robert aura lieu le 10 février 2022, selon une information du JIR. En première instance, l’ancien président de Région avait été condamné à 15 mois de prison avec sursis et trois ans d’inéligibilité dans l’affaire des Musées Régionaux.

LP •

Une première condamnation en mai

L’ancien président de Région sera à nouveau devant les juges pour ce procès en appel de l’affaire des Musées Régionaux. En première instance, le tribunal correctionnel avait condamné Didier Robert à 15 mois de prison avec sursis et trois ans d’inéligibilité, en mai dernier.

L’élu avait ensuite fait appel de cette décision. L’appel étant suspensif, Didier Robert avait ainsi pu être candidat à sa propre succession à la tête du Conseil Régional. Une élection qu’il a finalement perdue au deuxième tour face à Huguette Bello.

Un nouveau procès en appel

En février prochain, Didier Robert devra donc à nouveau s’expliquer sur cette affaire. En première instance il a été reconnu coupable d'abus de biens sociaux et non déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il avait en revanche été relaxé pour la concussion et la prise illégale d'intérêts.

Juste après sa condamnation, Didier Robert avait réagi sur les réseaux sociaux, expliquant qu’il allait "se battre pour faire reconnaître son innocence". "Je me battrai en appel pour faire reconnaître, au final, mon innocence, l’absence d’enrichissement personnel et ma totale bonne foi", affirmait-il.