Le maire de l’Etang-Salé ne sera pas poursuivi. La chambre de l’instruction de la cour d’appel vient de confirmer, ce mardi 2 juillet, le non-lieu prononcé en septembre dernier par le juge d’instruction en charge du dossier.



Jean-Claude Lacouture devait répondre d’homicide involontaire et de mise en danger de la vie d’autrui suite à la mort de Talon Bishop. La jeune femme de 22 ans a été victime d’une attaque mortelle de requin le 14 février 2015.



C’est en tant que témoin assisté que Jean-Claude Lacouture avait été entendu après l’ouverture d’une information judiciaire. Les panneaux de signalisation d’interdiction de baignade, qualifiés de trop peu visibles et en mauvais état étaient en cause.