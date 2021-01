Agression de Joé Bédier au Créolia: tensions devant le commissariat de Malartic

HM/ Géraldine Blandin/EA •

Ils sont plus d'une centaine à s'être donnés rendez-vous, ce dimanche soir, devant le commissariat de Malartic, pour soutenir le maire de Saint-André, Joé Bédier. Ils demandent le départ des "Anges" et l'annulation du tournage suite à l'agression qu'ont subi Joé Bédier et sa famille, alors qu'ils déjeunaient dans un hôtel du chef-lieu.

Joé Bédier s'est lui aussi rendu au commissariat de Malartic pour porter plainte. A sa sortie, plus de 150 personnes l'attendaient pour le soutenir. Les supporters du maire de Saint-André se disent excédés par ces violences gratuites. Ils demandent, tous, que les "Anges" quittent La Réunion. "On est là pour défendre La Réunion, les Réunionnais et dénoncer l'agression à une femme", témoigne un manifestant.

©Géraldine Blandin

3 candidats interpellés

La scène surréaliste a eu lieu en début d'après-midi. Alors que Joé Bédier, maire de Saint-André, et sa famille déjeunaient dans un hôtel du chef-lieu, ils sont interpellés par une femme. Le ton monte rapidement entre les protagonistes. Trois membres des "Anges" portent les premiers coups et agressent la famille Bédier. Après plusieurs heures de confusion et de discussions, ils ont été interpellés et conduits au commissariat de Malartic.

La production de l'émission pourrait exclure du tournage les 3 personnes mises en cause dans cette altercation au Créolia. Pas encore de confirmation sur l'avenir des 2 candidats et de leur "Nounou".