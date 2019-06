Agression à la Prison de Domenjod

"Sans l'intervention de ses collègues, la 1ère surveillante, âgée de 45 ans, ne serait plus de ce monde" déclare Vincent Pardoux (délégué FO-Pénitentiaire) très en colère.

Un détenu qui inquiétait

15h20 dans le couloir qui remonte de la cour de promenade, lors du retour des prisonniers vers les cellules, un détenu s'est précipité sur une surveillante. Il a tenté de l'étrangler ! Ce sont ses collègues qui sont intervenus rapidement qui, semble-t-il, ont évité le drame.A FO pénitentiaire, on parle de tentative de meurtre.Le détenu, après avoir été maîtrisé, a été mis au quartier disciplinaire de la prison.Ce détenu avait été repéré depuis des mois car il présentait des troubles du comportement. Au regard de ce profil, le détenu avait été envoyé au EPSMR de St-Benoit où il n'avait été gardé que 24h et rendu à la prison sans soin.L'auteur de l'agression encourt des mesures disciplinaires au sein de l'établissement pénitentiaire et bien évidemment des poursuites pénales