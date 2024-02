Air Mauritius impacté par des pannes, des retards et une restructuration contestée

Le paille-en-queue, emblème de la compagnie mauricienne, va-t-il survivre à cette nouvelle crise ? La question est sur toutes les lèvres des salariés et des clients. Le morcellement de services techniques, le changement d’aéroport londonien et l’éviction d’anciens cadres devaient relancer la compagnie.

"Le Head of Technical Services d’Air Mauritius a été suspendu samedi à la suite de pannes répétées", nous apprend L’Express de Maurice. Cette décision est lourde de conséquences pour la compagnie. L’entretien de sa flotte dépendait depuis des décennies du HTS.

Les décideurs justifient cette décision à la suite de retards liés à des pannes. Pour matérialiser la responsabilité directe de ses employés, le responsable technique a été suspendu le jour même. En clair, il est le responsable des incidents techniques et des retards de vols.

Cette officialisation de la mise à l’écart est d’autant plus incompréhensible que le chef de service venait d’être nommé par la direction actuelle d’Air Mauritius, nous apprend le rédacteur.

Une découpe et une privatisation



Cette stratégie, marque-t-elle une modification profonde dans l’administration d’Air Mauritius ? Pour Raj Ramlungun, ancien manageur au sein de la société, dénonce la démarche de l’Airport Holdings of Mauritius : "AHL est une absurdité économique et comptable. Elle a été formée grâce à plus de Rs 25 milliards d’argents publics. Mais elle est gérée avec moins de transparence qu’une compagnie privée. Je vous rappelle qu’elle n’est même pas cotée en Bourse. Et après avoir privatisé MDFP (Ndlr, Mauritius Duty Free Paradise), Airport of Mauritius et MK, entre autres, voilà qu’AHL veut déshabiller MK un peu plus en voulant créer encore une subsidiaire."

Cette restructuration serait facilitée par d’anciens dirigeants et des syndicalistes. D’autres chefs de service pourraient rapidement être mis sur la touche.

12 livres sterling pour 17 heures de retard



Cette désorganisation n’est pas sans conséquence pour les clients. Fin 2023, Air Mauritius annonce qu’elle se posera en Angleterre à Gatwick et non à Heathrow. L’aéroport situé au Sud de Londres est moderne, facile d’accès.

Les clients viennent de découvrir que cette aérogare, éloignée de la capitale, ne dispose pas du nombre de sièges suffisants, quand un décollage est reporté. Pendant 17 heures, les passagers qui devaient s’envoler, vendredi dernier vers l’île Maurice, ont attendu avant d’apprendre que leur vol était finalement annulé.

En compensation, la compagnie leur a versé 12 livres sterling…

L’avenir, d’Air Mauritius est-il compromis, où dépend-il du plan mis en œuvre ?