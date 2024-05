Alerte arnaque : des SMS frauduleux sur des colis non livrés circulent à La Réunion

“Votre colis est arrivé dans notre entrepôt local, mais en raison d'une adresse de livraison incorrecte ou d'informations incomplètes, il n'a pas encore été livré. Le colis sera retourné après 24 heures”, voilà une partie du message que plusieurs Réunionnais reçoivent sur leur téléphone depuis plusieurs jours déjà.

Il ne s'agit pas des services de la Poste, mais bien d'une arnaque.

Regarder le reportage de Réunion la 1ère :

Alerte arnaque : des SMS frauduleux pour des colis non livrés circulent à La Réunion

Le smishing est une cyberattaque visant à cibler les individus par le biais de textos ou de mails en usurpant l’identité d’organismes officiels, comme c'est le cas actuellement pour la Poste. Entre 300 000 à 400 000 attaques par SMS ont lieu chaque jour dans le monde, d'après l'AFP.

Depuis quelques années déjà, le "smishing", contraction du mot "SMS" et "pishing" qui signifie "hameçonnage" en anglais, cible les Réunionnais.

Si le "phishing" traditionnel est réalisé par courrier, dans le cas de "smishing", les victimes sont poussées à cliquer sur un lien ou à rappeler leur interlocuteur pour un motif présenté comme urgent, soit pour résoudre un incident de paiement, confirmer la réception d’un colis ou encore régler une contravention.

C’est justement le piège, en mettant le logo et le nom de l’entreprise ou du service. Il ne faut pas cliquer sur les liens qu'on le reçoit par SMS ou par mail. Ce qu'il faut faire, c'est aller sur la plateforme de la Poste par exemple, où on a un identifiant et un mot de passe.