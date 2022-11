Alzheimer : des conférences organisées à Saint-Denis et à Saint-Leu pour informer sur la maladie

La première édition des "Entretiens Alzheimer" a lieu pendant deux jours. Elle débute ce vendredi 25 novembre et se poursuit demain, samedi 26 novembre. Des conférences sont prévues à Saint-Denis et à Saint-Leu, afin d’informer la population sur cette maladie, et faire le point sur l’avancée des recherches.

Céline Latchimy •

"La maladie d’Alzheimer représente aujourd’hui un enjeu majeur de santé publique du fait de la société vieillissante". A La Réunion, 10 000 personnes sont touchées par la maladie, estime la Fondation Recherche Alzheimer. C'est en ce sens que débute ce vendredi 25 novembre "Les Entretiens Alzheimer". Organisée par la fondation, cette première édition se déroule pendant deux jours, respectivement à l’université de La Réunion à Saint-Denis, puis à l’auditorium du musée Stella Matutina à Saint-Leu, le samedi 26 novembre. L’objectif est d’informer le public sur cette maladie qui touche de nombreux Réunionnais. Faire évoluer les connaissances sur la maladie d’Alzheimer Les conférences seront orientées sur l’importance du diagnostic, l’intérêt d’une prise en charge précoce, la prévention de la maladie ; avec également des témoignages. Gratuit et ouvert à tous, cet événement réunit "des chercheurs et des professeurs qui éclairent le fonctionnement de cette maladie, et qui expliquent où en est la recherche. Des acteurs de terrain mettent aussi en lumière certaines initiatives thérapeutiques non médicamenteuses qui existent en faveur des malades et de leurs aidants" détaille la fondation. Créée en 2004 par deux médecins, la Fondation Recherche Alzheimer "a pour objet de soutenir et coordonner la recherche sur la maladie d’Alzheimer et de faire évoluer les connaissances sur le sujet". Organisés à Paris depuis 2009, les "Entretiens Alzheimer" se déploient progressivement dans d’autres villes, dont notre île.

