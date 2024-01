Ancienne agricultrice, mère de 16 enfants, Marie-Thérèse Boyer a fêté ses 100 ans entourée de sa famille

Ce dimanche 28 janvier, Marie-Thérèse Boyer, dit Madame Timour, a fêté ses 100 ans entourée de sa famille à Saint-Paul. Originaire de la Chaloupe Saint-Leu, cette ancienne agricultrice a eu 16 enfants et une quarantaine de petits-enfants.

A Saint-Paul, Marie-Thérèse Boyer, dit Madame Timour, a fêté ses 100 ans, ce dimanche 28 janvier, entourée de toute sa famille. Pour l’événement, une grande surprise était organisée à son insu. Tous réunis, petits et grands, l’ont accueilli avec des roses à la main en chantant en cœur "joyeux anniversaire mémé, mamie, maman".

Entourée de ses enfants

Célébrer un siècle d’existence sur terre, ce n’est pas rien. "Cela me fait du bien et du mal, car je sais que je n’ai plus longtemps à vivre, confie Marie-Thérèse Boyer. Mais là tout de suite je suis heureuse car mes enfants sont autour de moi aujourd’hui, je suis fière d’eux".

Une quarantaine de petits enfants

Originaire de la Chaloupe Saint-Leu, cette ancienne agricultrice a eu 16 enfants et une quarantaine de petits enfants et d'arrières petits enfants qu'elle ne compte plus. Certains habitent en Allemagne, en Corée, en métropole ou encore en Nouvelle Zélande. "Joyeux anniversaire mémé !", lance l’un d’eux. "Merci c'est gentil", répond-t-elle, émue.

Marcher, bouger

Elégante, soignée, Marie-Thérèse assure ne pas avoir de secret. "J’ai marché, bougé, j’essaie de ne pas me mettre au lit même si je me sens fatiguée, confie la centenaire. Ces derniers temps je ne me sentais pas très bien, alors je ne pensais pas arriver à mes 100 ans" Assise dans son fauteuil, du haut de ses 100 ans, Marie-Thérèse manipule sa tablette numérique avec aisance.

Sortir à la messe le dimanche

Son plus grand plaisir ? Sortir le dimanche "pour aller à la messe", "et une fois de temps au temps au restaurant", sourit-elle. Autonome, elle fait encore la cuisine, prépare des caris et reçoit ses enfants et petits-enfants chez elle à Saint-Denis où elle vit désormais.

Ancienne agricultrice

Marie-Thérèse Boyer, née Turpin, a travaillé dès l’âge de 10 ans. "On faisait de l’élevage de vaches, on produisait du lait, explique-t-elle. Quand je me suis mariée, j’ai fait aussi des cultures en plus de l’élevage". De toute sa vie, elle n’a quasiment jamais bu d’alcool. Elle prend un médicament pour sa tension, "et fait attention à sa santé".

Maman, "une force de la nature"

A 65 ans, Danielle Boyer, sa fille, est émue. "C’est un beau jour car maman c’est un monument pour nous, elle est une force de la nature, on est tellement heureux de fêter ses 100 ans", sourit Danielle.

Une arrière-grand-mère "incroyable"

Pour Véronique, l’ainée des petits enfants, "c’est exceptionnel". "Ma grand-mère est debout, autonome, souriante, même si elle est un peu chamboulée aujourd’hui, reconnait Véronique. Nous sommes une grande famille alors elle est bien entourée, elle est dynamique, elle aime recevoir, ça aide aussi, on aimerait bien aussi arriver à 100 ans aussi bien qu’elle".

Même admiration chez les plus jeunes de la famille. Pour Lisa, 8 ans, voir son arrière-grand-mère fêter ses 100 ans, c’est juste "incroyable", dit-elle.