Anne-Christelle Richauvet, médecin généraliste à Saint-Louis, remporte le premier prix Thérèse Baillif

Le premier prix Thérèse Baillif, créé par le Département de La Réunion, a été remis ce vendredi 8 mars 2024 à une jeune médecin généraliste de Saint-Louis. Anne-Christelle Richauvet, au-delà de soigner ces patients, aide aussi celles et ceux qui sont victimes de violences à se sortir de ce cauchemar.

Créé en avril 2023 par le conseil départemental de La Réunion, le tout premier prix Thérèse Baillif a été décerné ce vendredi 8 mars à la docteure Anne-Christelle Richauvet, médecin généraliste à Saint-Louis.

Ce nouveau prix vise à récompenser chaque année l'engagement citoyen d'une femme, au 8 mars, journée internationale des droits des femmes, tout en rendant hommage à Thérèse Baillif, militante réunionnaise de 93 ans, fondatrice du Collectif pour l'élimination des violences intrafamiliales (CEVIF).

Engagement dans son travail et au sein des associations

La toute première lauréate du prix est donc une jeune femme engagée elle aussi dans la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales depuis plusieurs années. Une problématique qui la touche davantage encore depuis la mort d'une de ses proches sous les coups de son compagnon il y a 20 ans.

"J'ai un engagement pour la prise en charge des victimes de violences, auxquelles j'ai consacré ma thèse lors de mon doctorat de médecine. J'accueille, je suis et j'oriente des femmes, des enfants et des hommes victimes de violences tous les jours au cabinet. A côté de ça, j'ai un fort engagement au sein des associations, pour la formation des professionnels de santé" Anne-Christelle Richauvet, lauréate du prix Thérèse Baillif

Se confier à son médecin

Cette formation des professionnels qui est primordiale quand on sait, dit-elle, que "15% des victimes se confient en premier à leur médecin". "Les médecins doivent se former pour recueillir cette parole et arriver à les orienter tout au long de leur parcours, et les femmes doivent avoir assez confiance en leur médecin pour oser confier ce souci", justifie-t-elle.

Le cabinet du médecin, porte d'entrée vers une prise en charge des victimes

"Beaucoup de médecins ne se contentent pas de délivrer de guérir des bobos et délivrer des ordonnances", fait-elle remarquer. Car les professionnels de santé peuvent détecter les violences intrafamiliales, et sont même obligés de les signaler au parquet, notamment dans les situations de grave danger.

Pour sa part, la Dr Richauvet dit demander à chacun des patients qui franchit la porte de son cabinet s'ils ont subi des violences dans leur vie.

"C'est une ouverture, un lieu où elles pourront se confier. Si elles ne le font pas la première fois, elles reviendront. Et le jour où elles auront des soucis, s'il y en a, elles pourront se confier à moi. Je suis capable de les orienter vers les associations, jusqu'au dépôt de plainte" Dr Anne-Christelle Richauvet, lauréate du premier prix Thérèse Baillif

"Mi mérite pas plus qu'un autre"

Recevoir aujourd'hui ce prix est pour elle "une grande joie, une fierté". Même si, concède-t-elle en toute humilité, "mi mérite pas plus qu'un autre, c'est du travail de fourmi, de terrain qui est récompensé aujourd'hui".

"Nou lé la, nou peu aider"

Son message en recevant le prix Thérèse Baillif va à toute la nouvelle génération de Réunionnais engagés. "Nou lé la, nou lé formé, nou lé motivé et nou peu aider. Na plein de jeunes femmes et de jeunes hommes prêts à relever le défi de changer la construction de cette société réunionnaise ensemble. Nou na de l'espoir", sourit Anne-Christelle Richauvet.

"Madame Baillif c'est quelqu'un que mi connais depuis longtemps, que mi admire et que mi estime, alors voir son nom associé avec la sienn' lé au-dessus de moin". Dr Anne-Christelle Richauvet, lauréate du prix Thérèse Baillif

"J'ai donné tout mon coeur et mon âme"

Celle qui a inspiré la création de ce prix était présente ce vendredi dans l'hémicycle du Palais de la Source pour féliciter la relève. Une telle distinction, à son nom, est, "un grand honneur c'est vrai", dit Thérèse Baillif. "Mais il y a tellement de personnes exceptionnelles dans notre pays et qu'on ne voit pas", sourit celle qui, dans les années 80, s'engageait pour lutter contre les violences au sein de la famille et pour l'égalité femmes-hommes.

"Je ne pense pas être meilleure que d'autres, j'ai juste fait un parcours, j'ai donné tout mon coeur et mon âme avec foi et avec conviction, et surtout, ça fait quatre décennies. En tout cas je me sens très honorée et je suis très heureuse qu'il y ait des jeunes femmes de La Réunion extrêmement capables et très compétentes qui prennent la relève aujourd'hui sur le terrain" Thérèse Baillif, militante

Aujourd'hui, à 93 ans, Thérèse Baillif dit avoir encore des choses à faire. La principale : "coordonner ces bonnes volontés, parce qu'on ne peut plus travailler chacun dans son coin".

"Une femme au parcours extraordinaire"

Enfin, le président du conseil départemental de La Réunion, Cyrille Melchior, s'est dit très satisfait de pouvoir décerner ce prix à Anne-Christelle Richauvet, "une jeune docteure de La Réunion, engagée".

"C'est une femme au parcours extraordinaire, à travers sa vie familiale, sa vie professionnelle, et à travers son engagement associatif. Chaque jour, elle lutte contre faire reculer la violence et reconnaître les droits des femmes. A travers elle, ce sont toutes les femmes réunionnaises que nous voulons honorer. Des femmes discrètes parfois, mais qui chacune dans leur coin, travaillent à renforcer la cohésion sociale". Cyrille Melchior, président du Conseil départemental de La Réunion

Le prix Célimène remis à Marine Hibert, peintre

A noter aussi que, ce vendredi 8 Mars, le Département a également remis le prix Célimène, pour sa 20ème édition, à l'artiste amateure Marine Hibert pour son tableau "Rachel".

Ce prix récompense chaque année depuis 20 ans des femmes artistes amateures pour leur créativité, que ce soit en peinture, en photographie, ou en sculpture.

Sur les 197 oeuvres reçues cette année, six prix ont été décernés dans six catégories différentes.

Les lauréates ci-dessous :

1er Prix : Marine HIBERT - "Rachel"

2ème Prix : Julie MASSICOT - "Somin la limièr"

3ème Prix : M. Renée PINTEAU - "Une journée ordinaire"

Prix Développement durable : Clairette MAILLOT - "Angéla"

Prix Célimène Junior : Collège Mille Roches - "Ma peau jadis ma douleur"

Coup de coeur du jury : Collège Robert J. Ardon - "Coudre en paix"