Appel à la vigilance sur les routes de La Réunion durant les vacances scolaires

Avec un bilan plus lourd en 2021 qu’en 2020 à la même date, le préfet de La Réunion appelle à la prudence sur les routes pendant les vacances scolaires. La période est propice aux déplacements, la circulation s’annonce donc plus dense sur le réseau routier.

LH •

Les automobilistes devraient être plus nombreux sur les routes réunionnaises en ce milieu de semaine. A partir de ce mardi 4 mai au soir, les élèves de La Réunion débutent une période de 10 jours de vacances scolaires.

Appel à la prudence

La circulation s’annonce donc plus dense sur les routes, le préfet de La Réunion appelle à la vigilance, d’autant que la mortalité routière est plus importante en 2021 qu’en 2020. Malgré le couvre-feu, il y a eu davantage de décès sur les routes au 1er mai 2021.

Ainsi, cette année 13 personnes ont été tuées sur les routes contre 7 à la même date en 2020. C’est presque deux fois plus soulignent les autorités. En janvier 2021, 5 personnes ont perdu la vie sur les routes, dont 3 pilotes de deux-roues.

Des contrôles renforcés

Les forces de l’ordre seront présentes sur les routes et effectueront des contrôles durant cette période, préviennent les autorités. Le respect de la limitation de vitesse, des distances de sécurité ou encore l’interdiction du téléphone au volant et de consommation d’alcool et de stupéfiants constituent les règles élémentaires.

L’utilisation du téléphone au volant est sanctionnée par une amende de 135 euros et un retrait de 3 points du permis de conduire.