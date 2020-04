Après un cas de Covid-19, les sans-abri quittent le centre d’hébergement de Saint-Paul

Pour permettre la désinfection des lieux après un cas de Covid-19, 19 personnes sans-abri accueillies au centre d’hébergement de Saint-Paul ont déménagé temporairement au centre Jacques Tessier de la Saline, ce dimanche 19 avril.

Un hébergement provisoire

Dépistages des sans-abri et du personnel

Accueillies au centre d’hébergement de Saint-Paul, dans les locaux de l’ancien hôpital Gabriel Martin, 19 personnes sans-abri ont déménagé, ce dimanche 19 avril. Pour permettre la désinfection des locaux, les SDF ont quitté les lieux.Vendredi, une personne sans-abri asymptomatique a été incarcérée au centre pénitentiaire de Domenjod et dépistée positive au Covid-19 à son arrivée. Cette personne avait été accueillie au centre d’hébergement de Saint-Paul.Le temps de la désinfection des locaux, les sans-abris ont été transférés à La Saline. Ils sont désormais accueillis dans un centre d’hébergement ouvert par L’État depuis le début de la crise et dédié aux personnes sans-abris. Il s’agit d’un centre vacant géré par la Croix Rouge et ouvert au centre Jacques Tessier de la Saline. Ils devraient y passer deux semaines.Dans ce centre, les sans-abri ont une chambre individuelle et peuvent prendre leur repas seul ou en commune en respectant la distanciation et les gestes barrières. Six personnes, infirmiers et travailleurs sociaux, se relaient 24h sur 24 pour assister les sans-abri et les aider a gérer ce confinement.Samedi, des dépistages ont eu lieu au centre d’hébergement de Saint-Paul sur les personnes ayant été en contact avec le sans-abri. Les personnes sans-abri ainsi que le personnel du centre et les encadrants ont été dépistés par une équipe du CHU envoyée sur place. Les résultats sont attendus dans la journée.