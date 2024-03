Après une greffe du cœur, le petit Ethan, âgé de 5 ans, est de retour à La Réunion

Le petit Ethan, âgé de 5 ans, a été opéré du cœur à l'hôpital Necker dans l'Hexagone. Ce samedi 2 mars 2024, Ethan et sa famille sont enfin de retour à La Réunion. Depuis moins d'un an, le petit garçon a eu une greffe du cœur et a retrouvé son souffle. Un retour aux sources rempli d'émotions à l'aéroport de Roland Garros.

C'était à la fin de l’année 2021. Le petit Ethan n’avait que 3 ans et pourtant, il s’est battu pour rester en vie. Pour rappel, il souffrait d’une grave malformation du cœur qui a conduit sa famille à prendre la décision de partir s’installer dans l’Hexagone.

Après une greffe du cœur il y a moins d'un an, Ethan et sa famille sont arrivés à La Réunion ce samedi matin.

Un moment rempli d'émotions

Embrassades, câlins et pleurs ont rythmé les retrouvailles de la famille du petit Ethan, lors de son arrivée à La Réunion ce matin. “On est heureux de rentrer et on est fiers d’Ethan !", s'exclame Aurélie, la maman du petit garçon. La famille d'Ethan a chaleureusement été accueillie à l'aéroport de Roland Garros.

Ambiance créole, tambours malbar, colliers de fleurs et banderole où on peut lire "Bienvenue Ethan", étaient au rendez-vous. "On a eu un grand accueil, ça fait chaud au cœur. On attendait ce retour depuis longtemps. On en rêvait”, témoigne Xavier, le père d’Ethan.

"Quand il est parti, j'avais le cœur serré", confie la grand-mère d'Ethan. "Nous, on l'a fait grandir. quand il est parti c'était dur, c'est notre petit prince à nous, on est heureux", explique la tante du petit garçon.

La solidarité des Réunionnais

Il y a deux ans et demi, Aurélie et Xavier ont changé radicalement de vie. La famille originaire de Saint-Benoît a quitté l’île pour déménager au plus près du centre hospitalier parisien. L'opération d'Ethan n’aurait pas été possible sans la solidarité de plusieurs associations et Réunionnais au grand cœur.

Un grand merci à tout le monde, à tous les Réunionnais, avec leurs messages de soutien. C’est ça qui nous a permis de tenir là-bas. C’était compliqué, mais heureusement qu’Ethan va bien. Aurélie, maman du petit Ethan

"En plus de la maladie d’Ethan, il fallait s’adapter à la vie dans l’Hexagone, ce n’était pas facile pour nous”, confie la maman les larmes aux yeux.

De retour définitivement à La Réunion, la famille d'Ethan compte bien "profiter de la vie".