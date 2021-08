Après une semaine de rodage, le pass sanitaire s'installe La Réunion

Restaurants, bars, salles de sport, cinéma : le pass sanitaire est obligatoire dans de nombreux lieux à La Réunion depuis une semaine. Après une phase de rodage et de pédagogie, les premiers contrôles seront effectués.

La phase de rodage est terminée. L'heure n'est plus à la pédagogie, mais aux sanctions.Le pass sanitaire est en vigueur depuis une semaine à la Réunion. Des contrôles seront désormais menés. La1ère fait le point sur ce qu'il faut retenir de l'utilisaiton du pass sanitaire dans l'île.

Où sortir votre pass sanitaire ?

Depuis une semaine, le pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux salles de sport, cinémas, bars et restaurants. Si vous séjournez dans un hôtel, vous devrez présenter votre pass pour accéder aux parties collectives (restaurant, bar, piscine, spa, salle de sport...).

Les gîtes, maisons d'hôtes et campings ne proposant qu'une offre d'hébergement sont, quant à eux, exemptés.

Le pass sanitaire n'est pas demandé dans la plupart des magasins, tels que les boulangeries, épiceries, supérettes, bars-tabacs.. Il n’est pas obligatoire non plus dans les centres commerciaux. Du côté des transports, le pass sanitaire n’est pas nécessaire dans les bus.

Dans les établissements de santé, le pass sanitaire est obligatoire dans les hôpitaux et maisons de retraite. Les visiteurs ou les patients non urgents devront le présenter pour se rendre dans un établissement de soin ou dans une maison de retraite tant que cela ne fait pas "obstacle à l’accès aux soins". Il ne concernera pas les urgences.

Depuis le 21 juillet, le pass sanitaire était déjà exigé à l'entrée de nombreux lieux de loisirs et de culture accueillant au moins 50 personnes.

Les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions

Les chapiteaux, tentes et structures

Les salles de concerts et de spectacles

Les cinémas

Les festivals (assis et debout)

Les événements sportifs clos et couverts

Les établissements de plein air

Les salles de jeux, escape-games, casinos

Les lieux de culte lorsqu'ils accueillent des activités culturelles et non cultuelles

Les foires et salons

Les parcs zoologiques, les parcs d’attractions et les cirques

Les musées et salles d’exposition temporaire

Les bibliothèques (sauf celles universitaires et spécialisées)

Les manifestations culturelles organisées dans les établissements d'enseignement supérieur

Les fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions

Tout événement, culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes

Les navires et bateaux de croisière avec hébergement

Les discothèques, clubs et bars dansants.

Regardez les précisions de Réunion La 1ère :

Passe sanitaire : une semaine après, premier bilan

Comment obtenir son pass sanitaire ?

Si vous êtes vacciné. Deux possibilités : soit on vous a remis votre attestation de vaccination dans votre centre de vaccination, auquel cas vous pouvez scanner le QR code dans l'application Tous AntiCovid. Soit vous devez vous rendre sur le site de l'Assurance-maladie pour télécharger votre attestation de vaccination, que vous pourrez ensuite imprimer ou ajouter à l'application Tous AntiCovid.

Si vous n'êtes pas vacciné. Il vous faudra réaliser un test PCR ou antigénique et présenter le résultat négatif moins de 72 heures après. Le certificat de test négatif vous est donné par le laboratoire qui l'a réalisé, en format papier, par SMS ou par voie électronique. Vous pouvez ensuite l'intégrer à TousAntiCovid.

Si vous avez eu le Covid, sachez que le résultat d'un test positif datant d'au moins onze jours est valable six mois. Enfin, si vous êtes concerné par une contre-indication à la vaccination, vous devez effectuer un test PCR ou antigénique pour activer votre pass.

Quelles sont les sanctions en cas de non-respect ?

Côté clients, ne pas présenter son pass peut entraîner une amende d'au minimum 135 euros. L'utilisation frauduleuse d'un pass sanitaire est punie d'une amende de 135 euros (six mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende si cela se produit plus de trois fois en 30 jours).

Côté professionnels, ceux ne contrôlant pas le pass s'exposent à une mise en demeure et une éventuelle fermeture temporaire de leur établissement, voire, si un manquement est constaté à plus de trois reprises dans un délai de 45 jours, à un an de prison et 9 000 euros d'amende.