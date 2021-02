Assises : Jean Melchior condamné à 17 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Julian Robert

LH avec Nadine Bachelot •

Le verdict est tombé à la mi-journée. Les réquisitions de l’avocat général ont été suivies pour Jean Melchior, mais pas pour Abou Hassani. Il avait ainsi requis entre 15 et 20 ans de réclusion criminelle pour le premier et entre 8 et 10 ans d’emprisonnement pour le second.

Melchior condamné, Hassani acquitté

Jean Melchior, 37 ans, a été reconnu coupable du meurtre de Julian Robert. Il est ainsi condamné à 17 ans de réclusion de criminelle. Le second accusé, Abou Hassani, 25 ans, a lui été acquitté. On lui reprochait d’avoir maintenu la victime durant les faits.

Des versions contradictoires

Dans la nuit du 6 au 7 juillet, Julian Robert était retrouvé mort sur la route du Maïdo. La victime avait reçu plusieurs coups de couteau. Les versions contradictoires des accusés et les déclarations qui ne correspondent pas aux constatations laissaient à penser que les deux hommes n’assumaient pas leurs responsabilités selon l’avocat général.

Philippe Léonardo a estimé qu’il existait beaucoup de zones d’ombre dans ce dossier, et a mis en garde les jurés " s’il y a doute, il ne doit pas leur profiter car ce sont eux qui ont créé ce doute ".