Attaques contre la France : la sécurité est renforcée près des lieux de culte et des cimetières à La Réunion

Le préfet de La Réunion, annonce le renforcement de la sécurité aux abords des lieux de culte et des cimetières, des bâtiments publics, des établissements scolaires, ainsi que des lieux de rassemblement.

La fête de la Toussaint approche, et la sécurité est renforcée aux abords des lieux de culte et des cimetières, annonce, ce vendredi 30 octobre, le préfet, Jacques Billant.Une attaque au couteau a été perpétrée à l'église Notre-Dame, à Nice, jeudi. Deux femmes et un homme ont été tués. L'assaillant a été interpellé. Ce drame intervient treize jours seulement après le meurtre d’enseignement Samuel Paty. Le parquet national antiterroriste a été saisi."L’unité, plus que jamais doit être notre force républicaine pour défendre nos valeurs et nos convictions", a réagi ce soir, le préfet de La Réunion, Jacques Billant.Alors que le plan Vigipirate a été porté à l’alerte maximum "urgence attentat" partout en France, le préfet estime que "La Réunion n’est pas épargné par cette menace et par ce risque de mal absolu". "Il s’agit de prévenir à court terme tout acte qui pourrait être commis par mimétisme", poursuit-il.Les contrôles seront notamment renforcés aux abords des lieux de culte et des cimetières, mais aussi des bâtiments publics et des établissements scolaires, ainsi que des lieux de rassemblement (marchés, gares routières).Le contrôle des sacs est renforcé à l’entrée des espaces publics et des commerces. Le préfet appelle la population à signaler tout comportement suspect aux forces de l’ordre. Face à la menace terroriste, il demande à chacun d’accroitre sa vigilance.