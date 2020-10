Saint-Denis : environ 400 personnes rassemblées en hommage à Samuel Paty

A l’appel de la Ligue des Droits de l’Homme, près de 400 personnes se sont rassemblées ce mardi 20 octobre à 18h sur le Parvis des Droits de l’Homme à Saint-Denis. Un autre rassemblement était prévu à la même heure Place de la Laïcité à Saint-Pierre.



Tristesse et consternation à Saint-Denis

Un hommage national aura lieu demain

Instant partagé de recueillement et d'émotion pour l'ensemble de la représentation nationale en mémoire de l'enseignant #SamuelPaty. L'unité face aux ennemis de la liberté et de la république. pic.twitter.com/WXbXFZyhlh — David Lorion (@David_Lorion) October 20, 2020

Après la forte mobilisation dans l’Hexagone en hommage à Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie ayant perdu la vie dans un attentat vendredi 16 octobre, c’est au tour des Réunionnais de témoigner de leur solidarité. Deux rassemblements sont prévus ce mardi 20 octobre à 18h. Le premier sur le Parvis des Droits de l’Homme à Saint-Denis, le second Place de la Laïcité à Saint-Pierre.Pour la Ligue des Droits de l'Homme à La Réunion, il était important d'apporter sa solidarité à la famille de Samuel Paty et réaffirmer l'importance de préserver la liberté d'opinion et d'expression qui fonde la démocratie française. Reine-Claude Grondin est la secrétaire de la Ligue des Droits de l'Homme.Plus de 400 personnes étaient présentes sur le Parvis des Droits de l’Homme à Saint-Denis à 18h pour rendre hommage à Samuel Paty 4 jours après l’attentat qui lui a coûté la vie. Les Dionysiens sont tristes, mais aussi consternés par cette tragédie.Une ancienne professeure de SVT confie son angoisse pour les générations d’enseignants à venir, qui devront assurer leur mission "dans un climat aussi difficile." Pour beaucoup, il est important de rappeler les valeurs fondamentales de la France, qui semblent être mises de côté : "Liberté, égalité, Fraternité." Les syndicats enseignants et la Ligue des Droits de l’Homme doivent s'exprimer un peu plus tard lors du rassemblement.Dans l’Hexagone, les députés ont organisé un moment de recueillement sur les marches de l’Assemblée nationale ce mardi 20 octobre.Ces rassemblements étaient organisés la veille de l’hommage national. Celui-ci aura lieu dans la Cour de la Sorbonne mercredi 21 octobre en fin d’après-midi. Le professeur sera fait chevalier de la Légion d’honneur lors de cet hommage. Il sera également fait commandeur des Palmes académiques.Une minute de silence et une séquence éducative auront lieu le 2 novembre dans tous les établissements scolaires.