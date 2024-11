Au cimetière de l'Etang-Saint-Paul, une Toussaint dans la tradition

Devançant la fête des morts, de nombreux Réunionnais se sont rendus ce vendredi matin dans les cimetières de l'île pour fleurir les tombes de leurs proches. À l'Etang-Saint-Paul, les enfants arrosent les tombes en échange d'un "ti monnaie", une tradition.

SG/AR/AC •

C'est une tradition lontan, toujours en vigueur dans ce cimetière de l'Etang-Saint-Paul. En ce jour de la Toussaint, les marmayes du quartier proposent leur aide aux nombreux visiteurs pour arroser les pots de fleurs qui ornent les caveaux.

Regardez le reportage de Réunion La 1ere :

Jour de Toussaint au cimetière de l'Étang-Saint-Paul • ©Réunion la 1ère



Pour Alia, 10 ans, c'est une première. "Je vais au robinet, j'appuie, j'attend que ça remplisse et je vais voir les personnes et j'arrose leur tombe" décrit la fillette, qui a joliment garni son porte-monnaie.

"Depuis ce matin, elle charbonne, elle court partout" la maman d'Alia, dix ans



"Depuis ce matin elle charbonne, elle court partout elle va vers les gens. Elle est sociable mais un peu timide, on avait un peu peur avec son papa mais ça se passe super bien", sourit sa maman.

Une enfant propose son aide aux visiteurs pour arroser les tombes. • ©Réunion la 1ère

"Ça fait plaisir et on fait plaisir aux gens"

Comme Alia, ils sont nombreux ces enfants à être venus rendre service en échange d'un "ti monnaie", et ce depuis très tôt ce matin. "Je suis là depuis 5h", dit ce jeune garçon d'une dizaine d'années. "Et moi 6h", ajoute son camarade. "On arrose les tombes pour gagner de l’argent. Ça fait plaisir et on fait plaisir aux gens."



Pour cette dame âgée, qui regarde les enfants s'affairer avec leurs arrosoirs, cela rappelle de bons souvenirs. "J'ai fait ça aussi quand j'étais petite et ça fait du bien de voir que ça continue."

"Ça rend service"

"Il fait très chaud, alors ça rend service aux gens et c'est très bien", confirme ce Saint-Paulois venu au cimetière en famille.



"À un euro l'arrosoir, ça leur fait un peu d'argent de poche et ça leur apprend la valeur de l'argent", salue cet autre visiteur.



En ce week-end dédié aux défunts, tout un chacun semble apprécier de voir cette jeunesse pleine de vie participer aux commémorations, et perpétuer les traditions.