Au Port, des cadeaux de Noël distribués aux marins du monde entier en escale à La Réunion

Au Port, des dizaines de marins de navires du monde entier passent Noël loin de leurs proches. Comme chaque année, les bénévoles des associations des "Amis de la Mer" et du Secours Catholique leur ont rendu visite, ce dimanche 24 décembre, pour une distribution de cadeaux.

Ce dimanche 24 décembre au matin, le Père Noël était déjà au Port. Il a rendu visite aux marins de quatre navires de commerce venus du monde entier.

"Je suis très content de ces cadeaux ! s’exclame l’un d’eux. On vous remercie de venir visiter notre bateau, on vous souhaite un Joyeux Noël !" Chaque année les bénévoles de l'association "Les Amis de la Mer" et du Secours Catholique apportent leur bonne humeur et des cadeaux pour les marins du monde entier en escale à La Réunion.

Des marins loin de chez eux

Des marins loin de chez eux



Peu importe la nationalité, la traditionnelle chanson de Noël est connue de tous. Demain, jour de Noël, ces marins philipins quitteront La Réunion pour l’île Maurice et passeront le réveillon sur le pont. Au total, vingt marins travaillent sur ce porte conteneur et passent leur vie souvent loin de leur famille.

Le Noël des marins au Port, 24 décembre 2023. • ©Cynthia Veron

Des cadeaux qui arrivent grâce à eux

"Nous montrons notre compassion aux marins du bord qui sont loin de chez eux, loin de leur famille en ces temps de fête, explique Alain Crépy, président de l’association des Amis des Marins. Sur ce navire, ils sont tous chrétiens, Noël est une fête religieuse pour eux, on leur montre notre intérêt.

On montre aussi aux Réunionnais que c’est bien d’avoir des tas de marchandises en magasins, mais qu’il y a des gens qui nous les apportent, ces gens nous rendent service. Alain Crépy

Le Noël des marins au Port, 24 décembre 2023. • ©Cynthia Veron

Letchis, tee-shirt, casquettes en cadeaux

Pour les fêtes, de nombreuses marchandises arrivent dans l’île par bateaux. "Ces marins nous apportent les cadeaux. 98% de ce que nous consommons à La Réunion arrive par voie maritime grâce à eux, donc nous sommes contents d’être au service de ces marins", explique de son côté Alain Djeutang, aumônier des gens de la mer.

La tension qui se passe au niveau de la Mer Rouge n’est pas évidente pour ces marins qui vivent des moments d’insécurité. Alain Djeutang, aumônier des gens de la mer

Le Noël des marins au Port, 24 décembre 2023. • ©Cynthia Veron

Letchis, tee-shirt, casquettes : les marins repartent avec des symboles de La Réunion. En provenance du Vietnam, un bâtiment fait escale une semaine sur notre île. "Ces cadeaux sont très utiles, on est vraiment content", s’exclame Thomas Johnson, Sri Lankais, membre de l’équipage.

On voit tous les jours les mêmes visages sur ce bateau, ça fait chaud au cœur de recevoir ces cadeaux et de voir des gens aussi gentils. Membre d'équipage

Le Noël des marins au Port, 24 décembre 2023. • ©Cynthia Veron

Une vie difficile à bord

"Tout le monde aime recevoir des cadeaux, ajoute Vorkqpic branislav, le capitaine du cimentier Meraklis. On vient de Singapour, après La Réunion on ira à Mayotte et aux Comores".

Pour Ehab Eldin Mohamed, Serbe, membre de l’équipage, "en venant nous voir, les gens voient à quoi ressemble notre vie à bord d’un bateau, ce n’est pas une vie facile".

Au total, quatre navires ont été visités par les Pères Noël ce dimanche matin, alors que les conteneurs continuent d’être déchargés pour approvisionner l’île en cette fin d’année.