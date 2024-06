Bac 2024 : J-1 avant l'épreuve de philosophie, les lycéens sont en pleine révisions

À La Réunion, 11 902 candidats au bac vont démarrer l'épreuve de philosophie demain, mardi 18 juin 2024. Une épreuve phare qui précède celles des spécialités. Puis, le Grand Oral, à partir du 24 juin prochain. Ce lundi, les lycéens finalisent les révisions pour être au taquet demain.

Annaëlle Dorressamy / Henry-Claude Elma / Suzette Emma •

Les lycéens de terminale s'apprêtent à passer le premier examen important dans leur vie. Le coup d'envoi de l'épreuve du bac de philo sera donné demain, mardi 18 juin 2024, à 10 heures.

11 902 candidats inscrits au baccalauréat disposeront de quatre heures pour rédiger une dissertation ou une explication de texte. Ce lundi, l'heure est aux dernières révisions. Si certains lycéens sont stressés, d'autres sont plus détendus.

Appréhension et stress pour le bac de philo

Au lycée Jean Joly, à la Rivière Saint-Louis, l'épreuve de philosophie est prise au sérieux par les candidats au baccalauréat.

Adrien, s'est reposé le week-end dernier. Il avoue avoir profité pleinement du dimanche de fête des pères, avant de se replonger pleinement dans ses révisions. "On révise et puis voilà, on verra ce que ça donne", lance-t-il.

"Même si je sais que, selon certaines sources, il ne faut pas réviser quelques jours avant, il faut plutôt se relâcher apparemment. Moi, dans ma situation actuelle, je ne peux pas me permettre de ne pas réviser, tout en sachant que je sais qu'il me manque encore plein de notions", témoigne Adrien.

Les lycéens révisent plus les épreuves de spécialités

"Le problème, c'est que j'ai tendance à favoriser les spécialités au lieu de la philo, déplore Adrien, avec ses fiches de révisions en mains. Quand ce sera fini, on attendra les résultats, on se dira qu'on aura fait le meilleur et puis voilà, on verra comment ça se passe".

Même son de cloche pour Valentin. Pas de répit non plus pour lui. Il prépare avec sérieux un bac SVT-physique : "je continue quand même les révisions. Même si je révise plus les épreuves de spécialités, je ne lâche pas la philo. Je ne suis pas de nature à stresser. Je préfère arriver tranquillement et voir ce qu'il y a en fonction des sujets. J'aimerais bien tomber sur le bonheur ou la religion".

"Je suis prêt pour le bac de philo"

De son côté, Maxime se dit "prêt" à montrer l'étendue de ses talents pour l'épreuve de philo. "Je suis prêt à en découdre. Je suis prêt à exposer mes capacités au grand jour. Je peux dire que je suis prêt pour le bac de philo", martèle le jeune lycéen. Il y a quand même une petite pression, même si je ne suis pas stressé.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Bac 2024 : J-1 avant l’épreuve du bac de philo. L’heure est aux dernières révisions. Reportage • ©Réunion la 1ère

Il préfère axer ses révisions sur la méthodologie de la dissertation ou du commentaire de texte. "Je regarde un peu les informations sur les parties et sous-parties qu'on aura à traiter. Je révise sur le net étant donné qu'on n'a pas trop eu de cours de philo cette année", confie Maxime.

Après le bac, le jeune homme souhaite s'orienter vers un BTS conception et réalisation de systèmes automatiques. Pour l'instant, il est premier sur la liste d'attente. Le jeune homme espère fortement intégrer ce cursus à la rentrée prochaine.

Calendrier du bac 2024 à La Réunion