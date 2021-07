Baccalauréat 2021 : une deuxième chance avec les épreuves orales de rattrapage

Selon le rectorat, 11 644 candidats se sont présentés aux épreuves, cette année. 86,9% de ces élèves ont été admis dès le 1er groupe et 368 ont été recalés. Et pour les 1 155 candidats dont la moyenne des notes est comprise entre 8 et 10, c'est l'heure du rattrapage à partir de ce mercredi 7 juillet

HA •

Cette année, 11 644 candidats se sont présentés aux épreuves du baccalauréat (hors agriculture) et ils sont 10 121 à avoir été admis dès le premier groupe d'épreuves, soit un taux de réussite de 86,9% pour l'académie de La Réunion. Si 368 candidats ont été recalés, ils sont 1 155 à pouvoir prétendre aux épreuves de rattrapages, parce que leur moyenne est comprise entre 8 et 10 sur 20. Ces candidats admis aux oraux de rattrapage devaient choisir leurs matières d'apreuves avant, hier mardi, 17h. La meilleure note retenue Des épreuves de rattrapage qui se dérouleront ce mercredi 7 juillet et demain jeudi 8 juillet. Ces épreuves orales sont organisées selon les modalités réglementaires habituelles. Le candidat se présente à deux épreuves orales choisies dans les matières ayant fait l’objet d’épreuves écrites au 1er groupe d’épreuves, y compris les épreuves anticipées. Pour chacune des épreuves, seule la meilleure note obtenue par le candidat au premier ou au deuxième groupe est prise en compte par le jury. Le candidat est reçu s’il obtient une moyenne de 10/20 ou plus à l’ensemble des épreuves du second groupe. Les résultats sont affichés le soir même pour les candidats ayant passé les épreuves pendant la journée. Re(voir) le reportage de Réunion La 1ère : C'est parti pour les épreuves orales de rattrapage du BAC

partager l'article