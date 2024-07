Baccalauréat, brevet, CAP, mention complémentaire... : les taux de réussite de la session 2024 à La Réunion

L'académie de La Réunion a publié cette fin de semaine les taux de réussite aux différents examens de fin d'année. Pour le baccalauréat comme pour le diplôme national du brevet les chiffres sont en légère hausse. Pour les CAP et Mention complémentaire, ils baissent légèrement.

Johanne Chung •

Voilà qui lance définitivement les vacances scolaires : le rectorat a publié, cette fin de semaine, les taux de réussite du baccalauréat, du diplôme national du brevet, ou encore des examens professionnels de niveau 3 (CAP et Mention complémentaire) pour l'académie de La Réunion.

Le baccalauréat lui, avec un taux de 90,2% de réussite global, est en lègère hausse par rapport à l'an dernier, où ce taux avait été de 89,8%. Soit, dans le détail, 10 620 diplômés parmi les 11 776 candidats de cette session 2024, toutes séries confondues.

Bac : en dessous de la moyenne nationale

Malgré tout, ce chiffre reste en-deçà du national, où le taux de réussite global s'établit cette année à 91,4%.

"Pour 100 bacheliers, on compte 48 généralistes, 24 technologiques et 28 professionnels, contre respectivement 49, 23 et 28 en 2023. On constate une légère progression de 0,4 point du taux de réussite, qui est passé de 89,8 % en 2023 à 90,2 % cette année" Académie de La Réunion

A noter cette année un très léger recul des résultats pour le bac général, avec 95,5% de réussite contre 95,8% l'année précédente. C'est un peu moins que la moyenne nationale. En revanche, le bac technologique voit ses chiffres progresser, à 91,1% de réussite en 2024, contre 90,6% en 2023 ; idem pour le bac professionnel, dont la réussite progresse cette année d'1,6 point (81,9% contre 80,3% en 2023).

100% de réussite dans plusieurs séries technologiques

Parmi les séries technologiques, la STD2A (Sciences et technologies du design et des arts appliqués) parvient même à un taux de 100% de réussite, tout comme la série Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR) et la série Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV).

"Les résultats de la série Sciences et technologie de l’agronomie et du vivant (STAV) qui relève de l’Agriculture connaissent une progression remarquable, mais le nombre de candidats cette année était en baisse (11 contre 28 en 2023). Ils progressent également dans la série Sciences et technologies santé et social (ST2S), dans la série Sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) et dans la série Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration (STHR). Le taux de réussite est cette année encore de 100 % dans la série Sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A) mais sont en baisse dans les autres séries de l’éducation nationale (STI2D, STL)." Académie de La Réunion

En bac pro, outre la progression d'1,6 point du taux d'admission, cette session est notamment marquée par une baisse des résultats dans les spécialités du secteur de la production, mais une belle hausse (2,5 points) dans le secteur des services.

Enfin, parmi les 228 candidats du bac professionnel agricole, le taux de réussite atteint cette année les 89,5%, soit une hausse de presque 8 points par rapport à la session 2023.

85,8% de réussite au diplôme national du brevet

Côté collège, le diplôme national du brevet lui, a concerné 13 824 candidats à La Réunion, dont 11 680 en série générale, et 2 144 candidats en série professionnelle.

Parmi eux, 12 455 candidats ont obtenu leur brevet, soit un taux de réussite de 85,8%, en hausse de 0,4 point pour l'académie de La Réunion. A souligner une réussite davantage marquée chez les filles que chez les garçons, puisqu'elles les devancent de presque dix points !

"Avec un taux d’admis de 90,6 %, les filles devancent les garçons de 9,7 points en moyenne. C’est en série générale que l’écart est le plus marqué (+10,1 points en faveur des filles, +7 points en série professionnelle)." Académie de La Réunion

Une majorité de candidats a aussi décroché une mention : "Très Bien" pour 3 141 d'entre eux, "Bien" pour 3 028, et "Assez Bien" pour 3 019 autres.

Ces jeunes se verront décerner leur diplôme national du brevet lors d'une cérémonie républicaine, dans chaque collège, dès la rentrée prochaine.

Réussite en baisse pour les examens professionnels de niveau 3

Enfin, le rectorat a aussi communiqué les taux de réussite des candidats aux examens professionnels de niveau 3, soit les CAP (certificat d'aptitude professionnelle) et les Mentions complémentaires. Soit au total 3 578 candidats, dont 2 821 ont été diplômés, soit un taux de réussite de 78,8% (contre 80,3% en 2023).

Ce recul des résultats se constate en CAP, qui voit son taux de réussite 2024 perdre 1,7 point par rapport à l'an dernier (78,8% contre 80,5% en 2023).

"Le taux de réussite des spécialités de la production est en recul de 0,7 point par rapport à 2023, comme celui des services dont la baisse est plus marquée avec - 2,4 points." Académie de La Réunion

C'est l'inverse en Mention complémentaire de niveau 3, avec 81,7% de réussite, soit 4,2 points de plus que l'an passé. Parmi les 104 candidats présents cette année, 85 ont été admis.