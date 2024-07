Brevet des collèges 2024 à La Réunion: découvrez les résultats sur Réunion La 1ère

Les noms des diplômés du Brevet des collèges sont disponibles depuis aujourd'hui sur notre site internet Réunion La 1ère. Découvrez votre résultat en indiquant votre nom et votre prénom. 14 137 élèves sont concernés ici à La Réunion.

Réunion La 1ère/France Info •

L'heure de la délivrance a sonné aussi pour les collégiens. Les résultats du brevet 2024 sont dévoilés académie par académie jusqu'au vendredi 12 juillet. Réunion La 1ère vous donne la possibilité de découvrir les résultats, basés sur les données du Ministère de l'éducation nationale, grâce à son moteur de recherche.

A La Réunion, 14 137 collégiens attendaient avec impatience le verdict.

Les élèves de troisième ont passé les épreuves de français et de mathématiques le 1er juillet, et celles d'histoire-géographie et de sciences le 2 juillet. Des sessions de remplacement, à destination de ceux qui n'ont pas pu se présenter aux épreuves de juin, sont prévues les 19 et 20 septembre.

Découvrez votre résultat en indiquant votre nom et votre prénom:

Le brevet : une histoire de points

Le DNB est évalué sur 800 points et les mentions sont attribuées en fonction de la grille de points qui correspond à chaque série et à

chaque catégorie de candidats.

Pour avoir la mention « assez bien » par exemple, les candidats doivent obtenir un total de points au moins égal à 480 sur 800.

La mention « très bien » est attribuée aux élèves ayant un total de points au moins égal à 640 points sur 800.

Le taux de réussite au Diplôme du brevet des collèges en 2023 était de 85,3 % toutes séries confondues à La Réunion.