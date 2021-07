Baccalauréat : taux de réussite de 92,6% à La Réunion

10 972 élèves ont été reçus au baccalauréat cette année sur les 11 855 candidats dans l'académie. Le taux de réussite est d'un peu plus de 92% à La Réunion. C'est un peu moins que l'an dernier. Retrouvez tous les chiffres du bac 2021.

GB •

Dans le contexte d’une année scolaire 2020-2021 perturbée par la crise sanitaire, les modalités d’organisation du baccalauréat ont été partiellement modifiées pour la session 2021. Mais contrairement à la session 2020, il n’a pas été nécessaire d’annuler l’ensemble des épreuves du premier groupe.

Moins de candidats

- 11 855 candidats se sont présentés au baccalauréat dans les séries relevant de l’éducation nationale et de l’agriculture et 10 972 d’entre eux ont été reçus.

- Le nombre de candidats présents aux épreuves est en diminution de 480, soit - 3,9 % par rapport à juin 2020.

- Le nombre de bacheliers est également en baisse : - 816, soit -6,9 %.

- Pour 100 bacheliers, on compte 48 généralistes, 24 technologiques et 28 professionnels, contre respectivement 46, 25 et 29 en 2020.

Les taux de réussite

- Le taux de réussite global est de 92,6 %, en léger retrait de 3,1 points par rapport à la session de juin 2020, mais il est supérieur à 2019 (88,1 %) et à toutes les sessions précédentes. L’écart est de 1,2 point avec le taux de réussite national qui s’établit cette année à 93,8 % (95,7 % en 2020).

- Le taux d’admis pour le baccalauréat général est de 98,3 %, en baisse de 0,3 point par rapport à 2020. Il est cette année encore, supérieur à celui de la métropole, qui s’établit à 97,6 % (contre 98,4 % en 2020).

- Le taux d’admis pour le baccalauréat technologique est de 93,1 %. Il enregistre une baisse de 1,9 % par rapport à 2020. L'écart se réduit à 0,9 point (contre - 2,7 points en 2020) avec la métropole, qui voit son taux reculer de 1,7 point (94 % contre 97,7 % en 2020).

- Le taux d’admis pour le baccalauréat professionnel est de 83,9 %. Il est en baisse de 7,6 points par rapport à 2020, mais reste dans la dynamique de progrès amorcé depuis 2013.

- Cette année, la baisse est moins marquée pour les spécialités du secteur des services (- 5,3 points par rapport à 2020) que pour celles de la production (- 10,7 points).

- Les résultats du baccalauréat professionnel agricole baissent de 8,5 points par rapport à la session 2020.

- Pour le baccalauréat professionnel, le taux de réussite dans l’académie est inférieur de 2,8 points à celui de la métropole (qui baisse de 4 points pour atteindre 86,7 %).

La session de remplacement

Les candidats qui, en cas d’absence justifiée, n’ont pas pu participer à tout ou partie des épreuves organisées à la session de juin pourront se présenter à la session de remplacement aux épreuves qu’ils ont manquées. Elle aura lieu au mois de septembre, pour le baccalauréat général et technologique. Les épreuves écrites se dérouleront les 6, 9 et 10 septembre 2021, dans un seul centre d’examen.