Bal la poussière au Lycée Amiral Bouvet en faveur des gramounes

Les élèves du lycée Amiral Bouvet de Saint-Benoît organisent, ce samedi 22 février 2020, un "Bal la poussière" pour aider les personnes âgées de l'Est à sortir de leur isolement.

Les élèves du lycée Amiral Bouvet se mobilisent en faveur des personnes âgées et isolées de l'Est aujourd'hui. Ils organisent, pour l'occasion, un " Bal la poussière " pour rompre l'isolement des grammounes et leur apporter le sourire grâce à des animations diverses et variées.



Une centaine de personnes âgées sont attendues pour partager, jusqu'à 16h30, un moment de convivialité qui s'articule autour d'un petit-déjeuner vitaminé, suivi d'ateliers intergénérationnels, des élections de Miss mamie et Mister Papy, les gramounes prendront ensuite part à un déjeuner partage avant de retrouver le souvenir de leur jeunesse dans un grand "Bal la poussière".



L'occasion pour les anciens de reprendre quelques pas de quadrille, de valse et autres ségas au son traditionnel d'un orchestre de cuivres et de les enseigner aux nouvelles générations présentes. La chanteuse Kénaëlle sera également présente pour entonner ses plus beau succès.