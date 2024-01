Après le passage du cyclone Belal, La Réunion passe en phase de sauvegarde. Des agents sont mobilisés pour déblayer les routes et rétablir les réseaux d’eau et d’électricité aux quatre coins de l’île. Des renforts extérieurs, venus de l’Hexagone et de Mayotte arrivent ce mardi 16 janvier 2024, à la base aérienne 181, à Sainte-Marie.

Le cyclone tropical Belal a causé de nombreux dégâts à La Réunion, notamment sur les routes. Afin d’accélérer la remise en état des infrastructures pour un retour à la normale, le Gouvernement a envoyé des renforts sur notre île ce mardi 16 janvier. Ils sont arrivés à la base aérienne 181 à 17 heures.

Arrivée de pompiers, de gendarmes et de policiers

Des pompiers de formation militaire de la sécurité civile, des gendarmes en provenance de Mayotte et de l’Hexagone et des agents d’EDF et d’Enedis sont arrivés à la base aérienne de Sainte-Marie pour renforcer les équipes réunionnaises.

Pour aider les agents du Département, de la Région et des collectivités à désengorger et à nettoyer le réseau routier de l’île, des renforts extérieurs arrivent cet après-midi. “Nous allons disposer de renforts qui viennent de l’Hexagone. Au total, 130 sapeurs-pompiers civils et militaires, des agents d’EDF et du SDIS, précise Jérôme Filippini, préfet de La Réunion. Des renforts zonaux viennent directement de Mayotte, trente-cinq agents”.

Belal : phase de sauvegarde en cours, des renforts de l’extérieur arrivent à La Réunion • ©Cynthia Véron

"Ces gestionnaires de voiries bénéficient d’une aide importante et immédiate, celle du SDIS, des FAZSOI, des moyens de la gendarmerie, de la police, sous les moyens de la préfecture et des sous-préfectures", a indiqué le préfet lors d’un point presse hier soir.

Une soixantaine de techniciens d’EDF en renfort

Pour rétablir au plus vite le réseau électrique, “une soixantaine de techniciens arrivent”, a affirmé Fabien Fauchard en direct sur Réunion La 1ère hier soir, lundi 15 janvier.