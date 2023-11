Biodiversité : 41% des espèces de la flore réunionnaise sont menacées

Bois puant, Bois de lait, Bois de senteur blanc, ou encore Cadoque blanche... La flore vasculaire réunionnaise est de plus en plus menacée.

Selon le bilan 2023 du Conservatoire botanique des Mascarins, 41 % des espèces sont menacées. “La situation est préoccupante”, insiste Elise Amy, chargée de mission et coordinatrice du projet Liste rouge au Conservatoire botanique des Mascarins.

Regardez son interview sur Réunion La 1ère :





Des plantes péï en danger : itw d'Elise Amy du Conservatoire botanique des Mascarins

Notre île est reconnue pour la richesse et l’originalité de sa flore. Elle abrite des espèces qui n’existent nulle part ailleurs. L'état des lieux réalisé concerne l’ensemble de la flore vasculaire réunionnaise, soit 962 espèces indigènes. Cette flore vasculaire regroupe les arbres et plantes à fleurs, les orchidées ou encore les fougères.

Un premier état des lieux avait été réalisé en 2010 et 30 % des espèces étaient alors menacées. Treize ans plus tard, la situation s’aggrave, 41 % des espèces de la flore vasculaire sont sur la Liste rouge.



Les résultats montrent que 395 espèces sont menacées et 31 autres quasiment menacées, tandis que 41 espèces ont déjà disparu.



Pour préserver la biodiversité, l’objectif est de lutter contre les espèces exotiques envahissantes.

Parmi les espèces “à éliminer”, d’après Elise Amy, chargée de mission et coordinatrice du projet Liste rouge au Conservatoire botanique des Mascarins, il y a “l’Ajonc d’Europe dans les milieux de montagne”.

On a la Liane papillon qui est plus dans les milieux semi-sec et on a vraiment beaucoup d’espèces exotiques envahissantes dans tous les milieux de l’île. On a le goyavier qui a un comportement envahissant dans les forêts.