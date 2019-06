Bonne fête à ces messieurs devenus pères

Papa le jour de la fête des pères

Fête des pères : les retardataires

Parfois un défi, souvent un bonheur, le rôle de père est une fonction pour la vie. Parent, on le devient, mais chacun le vit à sa façon. Il y a les papas cools, les papas sévères, les papas célibataires ou encore les ti-pères.A l’occasion de la fête des pères, nous sommes allés à la rencontre de ceux à qui cela vient juste d’arriver. Frédéric Hoarau et Laurent Josse se sont en effet rendu à la maternité du CHU de Saint-Pierre.Ils y ont rencontré Johan qui a reçu son plus beau cadeau en ce jour si particulier, son deuxième enfant.Si une simple attention suffit bien souvent, nombreux sont ceux à vouloir offrir un cadeau à l’occasion de la fête des pères. Fait-main ou acheté, le cadeau devra simplement être offert dans les temps, et cela n’est pas toujours évident.Les retardataires sont, comme pour la fête des mères ou encore les fêtes de fin d’année, toujours nombreux à l’inverse des idées parfois !Reportage de Gaëlle Malet et Thierry Chenayer.