Où bouger pour le 20 Désamb' ?

Pour célébrer les 171 ans de l'abolition de l'esclavage, les communes de La Réunion organisent de nombreuses animations. Défilés, spectacles, expositions : ce 20 décembre, l'île rend hommage à la mémoire des esclaves et engagés.



Léa Ramsamy •

Saint-Denis

Le Port

Saint-Paul

Saint-Pierre

Le Tampon

En 2019, la Fête Kaf, qui célèbre l'abolition de l'esclavage du 20 décembre 1848, est toujours un événement incontournable de la fin de l'année à La Réunion. Sur l'île, les villes proposent de nombreuses animations pour rappeler aux Réunionnais leur histoire et rendre hommage à leurs ancêtres.Au pied de la stèle dédiée aux esclaves Géréon et Jasmin a lieu tous les ans l'hommage aux ancêtres le matin du 20 décembre à 10h. La mairie de Saint-Denis insiste sur le fait "qu'il ne peut y avoir de fête sans travail de mémoire". Le thème de cette année à Saint-Denis est " Sociétés marronnes, les Royaumes Intérieurs".A 17h, du jardin de l'Etat jusqu'au Barachois, plus de 1600 personnes dansent et chantent pour le grand défilé de la Liberté. De 20h à minuit, "la nuit de la liberté" investit la place Sarada Garriga avec le groupe Lindigo et ses invités, comme Heritaz Maloya, Jahiro et bien d'autres. Retrouvez le progarmme détaillé ici. Les 19 et 20 décembre, l'association 3ASCR occupe l'allée Bakoko du Port, derrière la médiathèque Benoîte Boulard. Le 19 décembre, le défilé débute à 15h et les festivités se poursuivent jusqu'à 21h. Le 20 décembre, de 9h à 23h, l'évènement La Réunion et ses engagés, place Bakoko propose plusieurs animations : du Street Art, du moringue des jeux lontan, des ateliers d'initiation à l'artisanat et des conférences.Le 20 décembre, au débarcadère de Saint-Paul, spectacles de percussions avec le groupe 974 Perku et de moringue, dégustation de riz chofé, gâteaux et jus lotan sont proposés de 10h à 14h. A 14h30, le défilé a lieu. Toute la journée, de 10h à 23h, le maloya résonne à Saint-Paul avec de nombreux artistes comme Métiss Percussion, Les Bons Zamis, et Ayone.A l'Espace Culturel Sudel-Fuma, est présente l'exposition "Marronages. Refuser l'esclavage à l'île Bourbon au XVIIIème siècle". Des ateliers d'écriture sont aussi proposés à la Médiathèque du Front de Mer.Le Conseil départemental organise aussi une grande célébration "Gran 20 desanm au musée de Villèle" à Saint-Gilles les Hauts. Il s'agit du point d'orgue d'un an de commémoration des 170 ans de l'abolition de l'esclavage. Une exposition inédite sur "l'Etrange histoire de Furcy Madelein" est ouverte. Kabar, concerts et cinéma en plein air sont aussi au programme. Retrouvez toutes les informations en cliquant ici. A Salahin, à partir de 10h, le Village du 20 désamb' accueille les visiteurs. Plusieurs expositions comme "De l'ombre à la lumière" ou "Arbre à paroles" sont proposées. Le Village offre la possibilité d'être initié au maloya, au moringue ou encore à la fabrication d'instrument de musique.Balade en charette, jeux lontan et dégustation de mets malgaches et réunionnais sont aussi au programme. Sur le podium, pour faire danser le public se succèdent plusieurs groupes de maloya : Simangavole, Couleur Pei, Mangalor et bien d'autres. Plus d'informations en cliquant ici.Toute La Réunion va vibrer cette année encore au son du Maloya pour le 20 décembre. D'autres communes proposent également des animations. Retrouvez toutes les informations sur leur site internet.La commune du Tampon célèbre la fête Kaf avec un grand Kabar dès 19h30. Il sera précédé d'un défilé aux flambeaux à 18h30.