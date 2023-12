À Bras-Panon : des collégiens découvrent les métiers du BTP et de l’Habitat, un secteur qui recrute

Des collégiens sont conviés ce mercredi 6 décembre et demain, à découvrir les formations existantes à l’occasion du premier Village des Métiers du BTP et de l'Habitat, au champ de foire Bras-Panon. Une opération séduction pour cette filière qui a encore du mal à recruter.

Le secteur du BTP recrute sur notre île, mais il n'attire toujours pas les jeunes. Pour tenter d’orienter la jeunesse réunionnaise vers ces métiers, le Campus des Métiers et des Qualifications Génie Civil et Éco-construction en Milieu Tropical, en partenariat avec le Département de La Réunion, a ouvert ce matin un Village des Métiers du BTP et de l'Habitat au champ de Foire de Bras-Panon.

Les entreprises du BTP ne négligent plus la pénibilité et la sécurité. Environ 20% des accidents de travail mortels sont dus à une absence de vêtements de protection adéquate.

Le BTP, un secteur qui peine à recruter

Les visiteurs, notamment des collégiens, découvrent les formations proposées dans les cinq lycées professionnels de l’île. “On a non seulement du mal à recruter, mais c’est surtout que les métiers ne sont pas connus”, appuie Ranjit Zaneguy, Responsable du pôle "partenariats et territoires" à la Délégation Régionale Académique à la formation professionnelle initiale et continue.

L’image que les jeunes peuvent avoir des métiers du bâtiment est souvent erronée. Les métiers du bâtiment et les conditions de travail ont évolué. Ranjit Zaneguy.

Découvrir de nouveaux métiers attractifs

L’objectif de ce premier village est de faire découvrir les métiers du BTP, sous toutes leurs formes.

“Il nous semble pertinent aujourd’hui de pouvoir montrer, à la fois, les formations nouvelles qui existent, mais aussi les nouvelles techniques, notamment en termes de sécurité et de confort au travail”, insiste le responsable du pôle "partenariats et territoires" à la Délégation Régionale Académique à la formation professionnelle initiale et continue.

“On a la question de la pénibilité du travail. Il faut savoir que les fédérations du bâtiment ont beaucoup travaillé sur leur convention collective pour rendre les métiers plus attractifs et moins difficiles. Les conditions de travail se sont nettement améliorées”, résume Ranjit Zaneguy.

“Casser les stéréotypes”

Les organisateurs de cet événement rappellent que les métiers du BTP “ne sont pas réservés aux garçons”.

“On a des métiers qui sont possibles pour les jeunes filles. On manque de bras, mais aussi de têtes. Le BTP, c’est aussi les métiers de l'ingénierie et les métiers de techniques. On peut commencer avec un CAP et continuer avec une licence professionnelle ou un Bachelor Universitaire”, explique Laurent Brault, conseiller du recteur à la formation professionnelle.

L’idée est de casser les stéréotypes et d’encourager les jeunes à venir découvrir et pourquoi pas s’ils aiment, à s’orienter vers les métiers du bâtiment. Ranjit Zaneguy

Demain encore, les jeunes peuvent prendre leur avenir en main, en découvrant les métiers de BTP à Bras-Panon.

